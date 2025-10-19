október 19., vasárnap

Nándor névnap

+18
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csabai Kolbászfesztivál

2 órája

A Csík Zenekart és a Bagossyt akár ingyen is láthatja, csúcsprogramok a nyitónapon

Címkék#Csabai Kolbászfesztivál 2025#csík zenekar#CsabaPark#iskolások#nap

A hagyományőrzést és közösség erejét ünnepelve nyitja meg kapuit október 23-án, csütörtökön a kolbászfesztivál. Elsőként az óvodások és általános iskolák gyúróversenyét rendezik meg 10 órától a CsabaPark Mokry-sátrában a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében. Este fellép többek között a Csík Zenekar és a Bagossy Brothers Company is.

Nyemcsok László

A város legnagyobb házibulija, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 már az első napján csúcsprogramokat kínál, a rendezvény több helyszínén is. Maradva még a gyúróversenynél, munkaszüneti nap lévén a gyermekek szülei, nagyszülei közül is biztosan sokan látogatnak ki, illetve a legtöbb esetben ők biztosítják a kolbászkészítéshez szükséges eszközöket, fűszereket. Családi receptek alapján gyúrnak, töltenek a legkisebbek is, és segítenek nekik pedagógusok, családtagok.

iskolások gyúrása a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényen
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 első napján az óvodások és általános iskolások gyúrnak. Fotó: Csabai Kolbászfesztivál

Csütörtökön van egy bónuszlehetőség is

Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség az első napon, amit kár lenne kihagyni. A csütörtöki nyitónapon ugyanis, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat, szórakozhat ingyen egész nap. A szervezők olyan programot állítottak össze, hogy az ember csak kapkodja a fejét, mikor, melyik helyszínre menjen.

Nemzetközi szárazkolbászverseny a Csabai Kolbászházban

Fotók: Bencsik Ádám

Koncertezik a Csík Zenekar is a Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyitónapján

Míg a Mokryban az óvodások és az általános iskolások gyúrnak, addig Tóbiás és Balambér közlekedik, és már 10 órától szórakoztatja a közönséget, Dj. Hlásznyik. A gyúróverseny eredményét 15 órakor hirdetik ki, 18 órakor tartják a hivatalos megnyitót, ahol átadják a szárazkolbászverseny legjobbjainak a díjakat. Majd sokak nagy kedvence, a Csík Zenekar koncertezik. Aztán jön a Bagossy Brothers Company, Rakonczai Imre & The Blue Piano Band, végül Dj. BéGé.

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár nyílik

A Munkácsy Arénában 19 órától D. Session, Krisz Rudi a sorrend, majd következik az Emlékek éjszakája. Ugyancsak itt nyílik meg a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. Az MBH Színpadon Dj. Cobyt követik a FitDance SE táncosai, majd a NAV kutyás bemutatót tartják meg. 17 órakor az idei, II. Utcazene Fesztivál győztese, a Skorka Blue lép színpadra, 19 órakor érkezik Edgar, majd Dj. Hlásznyik. A Liberty Stage-n 11 órától Daytime Party. És ez még csak az első nap...

Bagossy Brothers Company-koncert
A Bagossy Brothers Company koncertjén mindig ilyen a hangulat, ez várható Csabán is.  Fotó: Facebook/Bagossy Brothers Company

Élménytúrával is várják a városba látogatókat

Békéscsaba ismét megtelik élettel, ízekkel és fergeteges hangulattal október 23. és 26. között, a Csabai Kolbászfesztivál apropóján. Nem érdemes azonban megállni a fesztiválkapunál. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot, élménytúra vár az érdeklődőkre a csabai kolbász hazájában.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Ilyen volt régen a disznóvágás

A Fortepan adatbázisban számos témáról és helyszínről található régi fotó. Hamarosan kezdődik Békés vármegyei egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata, ezért összegyűjtöttünk néhány képet arról, hogyan nézett ki régen a disznóvágás.

Megsárgult fotókon a régi korok disznóvágása

Fotók: Fortepan

 

 

 


 


 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu