2 órája
A Csík Zenekart és a Bagossyt akár ingyen is láthatja, csúcsprogramok a nyitónapon
A hagyományőrzést és közösség erejét ünnepelve nyitja meg kapuit október 23-án, csütörtökön a kolbászfesztivál. Elsőként az óvodások és általános iskolák gyúróversenyét rendezik meg 10 órától a CsabaPark Mokry-sátrában a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében. Este fellép többek között a Csík Zenekar és a Bagossy Brothers Company is.
A város legnagyobb házibulija, a Csabai Kolbászfesztivál 2025 már az első napján csúcsprogramokat kínál, a rendezvény több helyszínén is. Maradva még a gyúróversenynél, munkaszüneti nap lévén a gyermekek szülei, nagyszülei közül is biztosan sokan látogatnak ki, illetve a legtöbb esetben ők biztosítják a kolbászkészítéshez szükséges eszközöket, fűszereket. Családi receptek alapján gyúrnak, töltenek a legkisebbek is, és segítenek nekik pedagógusok, családtagok.
Csütörtökön van egy bónuszlehetőség is
Van ugyanakkor egy bónuszlehetőség az első napon, amit kár lenne kihagyni. A csütörtöki nyitónapon ugyanis, aki 14 óráig felkeresi a fesztivált, annak nem kell belépőt fizetnie, és ott tartózkodhat, szórakozhat ingyen egész nap. A szervezők olyan programot állítottak össze, hogy az ember csak kapkodja a fejét, mikor, melyik helyszínre menjen.
Nemzetközi szárazkolbászverseny a Csabai KolbászházbanFotók: Bencsik Ádám
Koncertezik a Csík Zenekar is a Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyitónapján
Míg a Mokryban az óvodások és az általános iskolások gyúrnak, addig Tóbiás és Balambér közlekedik, és már 10 órától szórakoztatja a közönséget, Dj. Hlásznyik. A gyúróverseny eredményét 15 órakor hirdetik ki, 18 órakor tartják a hivatalos megnyitót, ahol átadják a szárazkolbászverseny legjobbjainak a díjakat. Majd sokak nagy kedvence, a Csík Zenekar koncertezik. Aztán jön a Bagossy Brothers Company, Rakonczai Imre & The Blue Piano Band, végül Dj. BéGé.
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár nyílik
A Munkácsy Arénában 19 órától D. Session, Krisz Rudi a sorrend, majd következik az Emlékek éjszakája. Ugyancsak itt nyílik meg a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. Az MBH Színpadon Dj. Cobyt követik a FitDance SE táncosai, majd a NAV kutyás bemutatót tartják meg. 17 órakor az idei, II. Utcazene Fesztivál győztese, a Skorka Blue lép színpadra, 19 órakor érkezik Edgar, majd Dj. Hlásznyik. A Liberty Stage-n 11 órától Daytime Party. És ez még csak az első nap...
Élménytúrával is várják a városba látogatókat
Békéscsaba ismét megtelik élettel, ízekkel és fergeteges hangulattal október 23. és 26. között, a Csabai Kolbászfesztivál apropóján. Nem érdemes azonban megállni a fesztiválkapunál. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot, élménytúra vár az érdeklődőkre a csabai kolbász hazájában.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Ilyen volt régen a disznóvágás
A Fortepan adatbázisban számos témáról és helyszínről található régi fotó. Hamarosan kezdődik Békés vármegyei egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata, ezért összegyűjtöttünk néhány képet arról, hogyan nézett ki régen a disznóvágás.
Megsárgult fotókon a régi korok disznóvágásaFotók: Fortepan
Sztár a lelátón, hős a pályán: Keresztes Krisztián és az énekes felrobbantották Glasgow-t!