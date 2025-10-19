A Csík Zenekart és a Bagossyt akár ingyen is láthatja, csúcsprogramok a nyitónapon

Koncertezik a Csík Zenekar is a Csabai Kolbászfesztivál 2025 nyitónapján

Míg a Mokryban az óvodások és az általános iskolások gyúrnak, addig Tóbiás és Balambér közlekedik, és már 10 órától szórakoztatja a közönséget, Dj. Hlásznyik. A gyúróverseny eredményét 15 órakor hirdetik ki, 18 órakor tartják a hivatalos megnyitót, ahol átadják a szárazkolbászverseny legjobbjainak a díjakat. Majd sokak nagy kedvence, a Csík Zenekar koncertezik. Aztán jön a Bagossy Brothers Company, Rakonczai Imre & The Blue Piano Band, végül Dj. BéGé.

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár nyílik

A Munkácsy Arénában 19 órától D. Session, Krisz Rudi a sorrend, majd következik az Emlékek éjszakája. Ugyancsak itt nyílik meg a Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásár. Az MBH Színpadon Dj. Cobyt követik a FitDance SE táncosai, majd a NAV kutyás bemutatót tartják meg. 17 órakor az idei, II. Utcazene Fesztivál győztese, a Skorka Blue lép színpadra, 19 órakor érkezik Edgar, majd Dj. Hlásznyik. A Liberty Stage-n 11 órától Daytime Party. És ez még csak az első nap...

A Bagossy Brothers Company koncertjén mindig ilyen a hangulat, ez várható Csabán is. Fotó: Facebook/Bagossy Brothers Company

Élménytúrával is várják a városba látogatókat

Békéscsaba ismét megtelik élettel, ízekkel és fergeteges hangulattal október 23. és 26. között, a Csabai Kolbászfesztivál apropóján. Nem érdemes azonban megállni a fesztiválkapunál. A Békéscsabai Turisztikai Egyesület Kolbászolj velünk! címmel szervez kiegészítő programot, élménytúra vár az érdeklődőkre a csabai kolbász hazájában.

