Bud Spencert is meghívták a Csabai Kolbászfesztiválra, idén igazi sztárparádé lesz
Hamarosan kezdődik az év egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye Békés vármegyében. A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is sztárfellépők sorával várja az érdeklődőket. Évek óta így van ez, a 20. Csabai Kolbászfesztiválra például Bud Spencert is meghívták.
Hamarosan kezdetét veszi a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata. Ennek apropóján összeszedtünk néhány érdekes kolbászfesztiválos hírt a múltból.
Bud Spencer a Csabai Kolbászfesztiválon
2016-ban, a Csabai Kolbászfesztiválon a csabaiak személyesen is találkozhattak volna Bud Spencerrel, ugyanis a 20. Csabai Kolbászfesztivál díszvendége az olasz legenda lett volna. Mint írtuk, általános, nem megerőltető programon vett volna részt és alapvetően a kolbásztöltő verseny zsűrijében vállalt volna szerepet. Sajnálatos módon Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli néhány hónappal a fesztivál előtt elhunyt.
A Modern Talking Band frontembere is járt a Csabai Kolbászfesztiválon
A 20. Csabai Kolbászfesztivál közönsége igazi világsztárt is üdvözölhetett. Thomas Anders a Modern Talking Band-del lépett színpadra.
A Nemzetközi sajtó is méltatta a fesztivált
Az egyik neves brit lap Európa legjobb őszi kulináris programjairól szóló gyűjtésében, a francia chili, az olasz gesztenye és a cornwalli osztriga mellett helyet kapott a csabai kolbász, és a köré épült kolbászfesztivál is.
Kik lesznek a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös fellépői?
Többek között jön a
- Gypo Circus & Szirota Jennifer,
- Bohemian Betyars,
- Parno Graszt,
- Beton.Hofi,
- Dánielfy,
- Neoton Família,
- Follow The Flow,
- 3+2 Zenekar,
- Tárkány Művek,
- Szalonna és Bandája,
- Kacaj.
A szombati nap fellépője pedig a Halott Pénz lesz.
A 28. Csabai Kolbászfesztivál teljes programja számos egyéb érdekes élményt is kínál.
A bemelegítés már elkezdődött a Csabai Kolbászfesztiválra
A napokban egy beharangozó disznótort is tartottak már, ahol átadták a jótékonysági gyűjtésen összegyűlt közel 1,1 millió forintot a Békés Vármegyei Központi Kórház békéscsabai gyermekosztályának.
A kolbászkirályt már kihirdették
Pár napja kolbászlaborrá alakult át a Csabai Kolbászház, ugyanis megtartották a Csabai Kolbászfesztivál felvezető eseményét, a szárazkolbászversenyt és kihirdették Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös kolbászkirályát is. Sok-sok második és harmadik hely után idén az újkígyósi Pallér Sándor nyerte meg a 28. Csabai Kolbászfesztivál felvezető eseményét, a szárazkolbászversenyt a Csabai Kolbászházban. Az idei kolbászkirály kulisszatitkokat is elárult a győzelméről.
Gasztronómiai kincs a kolbász
Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kiemelte, a kolbász Békés vármegye egyik legnagyobb gasztronómiai értéke, kincse. A szárazkolbászverseny pedig az igazi profik megmérettetése, hiszen itt nem két óra alatt elkészült frisskolbászról, hanem kiválóan megfüstölt, hosszú hónapokig megfelelően tárolt vastagkolbászokról van szó.
