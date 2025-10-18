október 18., szombat

Igazi legenda

5 órája

Bud Spencert is meghívták a Csabai Kolbászfesztiválra, idén igazi sztárparádé lesz

Bud Spencer, Csabai Kolbászfesztivál, gasztronómiai esemény

Hamarosan kezdődik az év egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye Békés vármegyében. A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is sztárfellépők sorával várja az érdeklődőket. Évek óta így van ez, a 20. Csabai Kolbászfesztiválra például Bud Spencert is meghívták.

Bátori Attila

Hamarosan kezdetét veszi a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös programsorozata. Ennek apropóján összeszedtünk néhány érdekes kolbászfesztiválos hírt a múltból.

Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is óriási bulinak ígérkezik.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025-ben is rengeteg programmal várja az érdeklődőket. Forrás: MW-archív

Bud Spencer a Csabai Kolbászfesztiválon

2016-ban, a Csabai Kolbászfesztiválon a csabaiak személyesen is találkozhattak volna Bud Spencerrel, ugyanis a 20. Csabai Kolbászfesztivál díszvendége az olasz legenda lett volna. Mint írtuk, általános, nem megerőltető programon vett volna részt és alapvetően a kolbásztöltő verseny zsűrijében vállalt volna szerepet. Sajnálatos módon Bud Spencer, eredeti nevén Carlo Pedersoli néhány hónappal a fesztivál előtt elhunyt.

A Modern Talking Band frontembere is járt a Csabai Kolbászfesztiválon

A 20. Csabai Kolbászfesztivál közönsége igazi világsztárt is üdvözölhetett. Thomas Anders a Modern Talking Band-del lépett színpadra.

A Nemzetközi sajtó is méltatta a fesztivált

Az egyik neves brit lap Európa legjobb őszi kulináris programjairól szóló gyűjtésében, a francia chili, az olasz gesztenye és a cornwalli osztriga mellett helyet kapott a csabai kolbász, és a köré épült kolbászfesztivál is.

Kik lesznek a Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös fellépői?

Többek között jön a

  • Gypo Circus & Szirota Jennifer, 
  • Bohemian Betyars, 
  • Parno Graszt, 
  • Beton.Hofi, 
  • Dánielfy,
  • Neoton Família,
  • Follow The Flow,
  • 3+2 Zenekar, 
  • Tárkány Művek, 
  • Szalonna és Bandája,
  • Kacaj.

A szombati nap fellépője pedig a Halott Pénz lesz.

A 28. Csabai Kolbászfesztivál teljes programja számos egyéb érdekes élményt is kínál.

A bemelegítés már elkezdődött a Csabai Kolbászfesztiválra

A napokban egy beharangozó disznótort is tartottak már, ahol átadták a jótékonysági gyűjtésen összegyűlt közel 1,1 millió forintot a Békés Vármegyei Központi Kórház békéscsabai gyermekosztályának. 

A kolbászkirályt már kihirdették

Pár napja kolbászlaborrá alakult át a Csabai Kolbászház, ugyanis megtartották a Csabai Kolbászfesztivál felvezető eseményét, a szárazkolbászversenyt és kihirdették Csabai Kolbászfesztivál 2025-ös kolbászkirályát is. Sok-sok második és harmadik hely után idén az újkígyósi Pallér Sándor nyerte meg a 28. Csabai Kolbászfesztivál felvezető eseményét, a szárazkolbászversenyt a Csabai Kolbászházban. Az idei kolbászkirály kulisszatitkokat is elárult a győzelméről.

Gasztronómiai kincs a kolbász

Dr. Takács Árpád, Békés vármegye főispánja kiemelte, a kolbász Békés vármegye egyik legnagyobb gasztronómiai értéke, kincse. A szárazkolbászverseny pedig az igazi profik megmérettetése, hiszen itt nem két óra alatt elkészült frisskolbászról, hanem kiválóan megfüstölt, hosszú hónapokig megfelelően tárolt vastagkolbászokról van szó.

