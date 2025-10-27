október 27., hétfő

2 órája

Kolbászünnep csúcsra járatva: ezrek gyúrtak az idei Csabai Kolbászfesztiválon

Címkék#beol videó#Csabai Kolbászfesztivál#Bagossy Brothers#kolbászillat#follow the flow#Ásós Géza#koncert#Békéscsaba

Csúcspont rengeteg csapattal, mindenki gyúrt, aki élt és mozgott. Ez volt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 legnagyobb durranása, a szombati kolbásztöltőverseny minden várakozást felülmúlt. Ahogy többen fogalmaztak: a verőfényes idő is kellett ahhoz, hogy teljesen benépesüljön a CsabaPark. Mutatjuk múlt heti legolvasottabb cikkeinket.

Beol.hu

Szombaton az ezer csapatot közelítette a gyúrócsapatok száma a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén, pedig akkor még hátra volt egy nap a Cégek Csatájával és a töltöttkáposzta-főző versennyel. Többen elmondták, még szerencse, hogy az óraátállítás miatt egy órával többet lehetett aludni vasárnapra virradóra.

Csabai Kolbászfesztivál 2025
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 gyúróversenye fantasztikus hangulatban zajlott. Fotó: Dinya Magdolna

A Gécs família is gyúrt és töltött a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

Rengeteg cég is részt vett a kolbászgyúró versenyen, többek között az N-Alexander hat asztalon, Pocsaji Tiborral, a békéscsabai kézilabda legendás alakjával soraiban. A Gécs família is gyúrt és töltött. Az édesapa, Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke elmondta, családjával gyúrtak, számukra ez az év azért is különleges, mert most ünnepli alapításának 140 évfordulóját a testület.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: a nagy gyúrás

Fotók: Dinya Magdolna

A Bagossy Brothers elvarázsolta a kolbászfesztivál közönséget: fotók, videó

Ha Csabai Kolbászfesztivál, akkor gasztronómia és jó koncertek. Csütörtökön este játszott a Bagossy Brothers Company.

Bagossy Brothers-koncert a kolbászfesztiválon

Fotók: Dinya Magdolna

Sütőtöksör mellé sült kolbász, így gyúrtak a középiskolások, egyetemisták - galériával, videóval

A kolbászillat a jövő nemzedékét is körbelengte a fesztiválon. A középiskolások és egyetemisták az ország számos pontjáról érkeztek, ezernyi csapat gyúrt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén pénteken. Ismét bebizonyosodott, hogy ez a gyúrás az esemény egyik legvidámabb és legfontosabb versenye.

Diákok gyúrtak pénteken a Csabai Kolbászfesztiválon

Fotók: Bencsik Ádám, Kiss Zoltán

 

Most már biztos, hogy Oscar-díjas lehet Sanyi, a város kakasa

Sanyi kakasról készített dokumentumfilmet Lotte Salomons holland filmrendező. A Sanyi kakas film Varsóban elnyerte a fődíjat, és így jelölt lett az Oscar-díjra is ebben a kategóriában.

Sanyi kakas akár Oscar-díjas is lehet, Lottéék forgatták a filmet róla. Fotó: Lotte Salomons holland filmrendező

Olyan beruházás indul, amelynek hála fellélegezhet egész Békéscsaba – galériával, videóval

Egy olyan 800 millió forintos fejlesztés indul hamarosan, amelynek köszönhetően fellélegezhet Békéscsaba belvárosa. A Modern Városok Program keretében kiépítik a Lencsési utat és a Kétegyházi utat összekötő Építők útja második szakaszát is a Lencsési út és a Csányi utca között. A beruházás részleteit dr. Takács Árpád főispán és Szarvas Péter polgármester ismertette.

A Modern Városok Program - sajtótájékoztató

Fotók: Lehoczky Péter

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Robbanásszerű hang, síró kutya, mozgó ágy – így élték meg a békésiek az éjjeli földrengést

„Azt éreztem, hogy valaki le akar lökni az ágyról”, „a robbanásszerű hangot követte a földmozgás”, „a kutyám felugrott hozzám, és sírt, nem tudtam hogy mi baja!" Békés vármegyei hozzászólók számoltak be a különböző fórumokon arról, hogy miként éltek meg a szerda éjjeli csongrádi földrengést.

A csongrádi földrengés hatásait Békésben is érezték. Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Irtózatosat szólt a robbanás, megsemmisült a háromgyermekes család otthona – videóval, galériával

A környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.

Biharugrai robbanás

Fotók: Bencsik Ádám

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
