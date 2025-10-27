Kolbászünnep csúcsra járatva: ezrek gyúrtak az idei Csabai Kolbászfesztiválon

Szombaton az ezer csapatot közelítette a gyúrócsapatok száma a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén, pedig akkor még hátra volt egy nap a Cégek Csatájával és a töltöttkáposzta-főző versennyel. Többen elmondták, még szerencse, hogy az óraátállítás miatt egy órával többet lehetett aludni vasárnapra virradóra.

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 gyúróversenye fantasztikus hangulatban zajlott. Fotó: Dinya Magdolna

A Gécs família is gyúrt és töltött a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén

Rengeteg cég is részt vett a kolbászgyúró versenyen, többek között az N-Alexander hat asztalon, Pocsaji Tiborral, a békéscsabai kézilabda legendás alakjával soraiban. A Gécs família is gyúrt és töltött. Az édesapa, Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke elmondta, családjával gyúrtak, számukra ez az év azért is különleges, mert most ünnepli alapításának 140 évfordulóját a testület.