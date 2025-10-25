27 perce
Rekorddöntő hangulat a Csabai Kolbászfesztiválon: közel ezer csapat gyúrt szombatig
Csúcspont rengeteg csapattal, mindenki gyúrt, aki élt és mozgott. Ez volt a Csabai Kolbászfesztivál 2025 legnagyobb durranása, a szombati kolbásztöltőverseny minden várakozást felülmúlt. Ahogy többen fogalmaztak: a verőfényes idő is kellett ahhoz, hogy teljesen benépesüljön a CsabaPark. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 25-én!
Immáron az ezer csapatot közelíti a gyúrócsapatok száma a Csabai Kolbászfesztivál 2025 rendezvényén, pedig még hátra van egy nap a Cégek Csatájával és a töltöttkáposzta-főző versennyel vasárnap. Többen elmondták, még szerencse, hogy az óraátállítás miatt egy órával többet lehet aludni vasárnapra virradóra.
Csabai Kolbászfesztivál 2025: a Gécs família is gyúrt és töltött a rendezvényén
Rengeteg cég is részt vett a kolbászgyúró versenyen, többek között az N-Alexander hat asztalon, Pocsaji Tiborral, a békéscsabai kézilabda legendás alakjával soraiban. A Gécs família is gyúrt és töltött. Az édesapa, Gécs Norbert, a Békéscsabai Ipartestület elnöke elmondta, családjával gyúrtak, számukra ez az év azért is különleges, mert most ünnepli alapításának 140 évfordulóját a testület.
Csabai Kolbászfesztivál 2025: a nagy gyúrásFotók: Dinya Magdolna
A fajta bölcsőjében, Mezőhegyesen rendeztek ménvizsgát
Mennyi szépség! A ménvizsga résztvevőit is lenyűgözte a látvány, majd sok fotó felkerült a szervezők közösségi oldalára, érdemes gyönyörködni a lovas fotókban.
Gidrán Lótenyésztők Magyarországi Egyesülete: első önálló gidrán ménvizsgaFotók: Futaki Robin, Borók Vince, Sustik Ádám
A világhírű professzor díszpolgár lett abban a városban, ahol kifogta a nagy halat
Ezer szállal kötődik a világhírű professzor Orosházához, díszpolgára a városnak és a fiatalok jól ismert mecénása. Arról is híres dr. Kaáli Nagy Géza, hogy rajongója a veterán járműveknek. Azt viszont most tudtuk meg, hogy a professzor horgászként hol fogta ki első, nagy halát. De abban a városban más is történt vele.
Emléktábla a Független Kisgazdapárt zászlóbontása színhelyén
1930. október 12-én Békésen, a mai városháza udvarán tartott népgyűlésen mondták ki a Független Kisgazdapárt megalakulását. Erre az eseményre emlékezve készíttetett gránit táblát három békési civil szervezet, így is tisztelegve a Független Kisgazdapárt alakulása előtt.
A Független Kisgazdapárt alakulása évfordulóján avattak emléktáblát
Kínai turnéja után Csabán zenélt a Bohemian Betyars
Nem is olyan régen még a kínaiakat varázsolták el, pénteken este pedig már Békéscsabán játszott a Bohemian Betyars.
Bohemian Betyars koncert a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
Hatalmas bulit csapott a kolbász fővárosában a Parno Graszt
A Parno Graszt volt a Csabai Kolbászfesztivál péntek esti sztárvendége: képek, videó bizonyítja – hatalmas bulit csaptak.
Parno Graszt koncert a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
Hatalmas füst: kiürítettek egy társasházat!
Sűrű füst borította be egy békéscsabai társasház lépcsőházát, a tűzoltók gyors beavatkozására volt szükség, hogy elkerüljék a nagyobb bajt.
Kiadták a riasztást: villámgyorsan terjed az új csalás
Újabb csalási technika bukkant fel a mobilfizetések világában — fontos, hogy mindenki tudja, milyen jelekre figyeljen és milyen gyors lépésekkel növelheti a biztonságát.
Szeretetéhségtől hangos kutyaugatás fogadta a menhelyre érkezőket, kivételes nap volt a szombat – galériával, videóval
Mit keres egy majd kétszáz kutyát befogadó helyen, az év minden napján róluk gondoskodó kis csapat mellett ennyi kíváncsi, jó szándékú ember? Együtt ünnepeltek szombaton, az önkéntesek délutánján a Szikhát Menhely kutyusaival mindazok, akik önzetlen segítségükkel, adományaikkal, kétkezi munkájukkal e néhány óra alatt is megpezsdítették a szeretetre éhes, de mára számkivetett, elhagyott, kidobott, megunt négylábúak napját. Mutatjuk, hogyan.
Szeretet minden mancsban – 25 éves az Orosházi Állat- és Természetvédő EgyesületFotók: A szerző felvétele