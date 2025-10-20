26 perce
Ennyi sztár még sosem volt a Csabai Kolbászfesztiválon – négy nap fergeteges program vár
Fellépők egész sora érkezik és koncertezik az idei, 28. fesztiválon október 23-26. között a CsabaParkban. Négy napon át pedig folyamatosan megy a kolbászgyúrás a Csabai Kolbászfesztivál 2025 keretében. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 20-án.
A Csabai Kolbászfesztivál 2025 kolbásztöltő versenyei minden évben tartogatnak valami újdonságot, így lesz ez idén is, október 26-án olyan gyúróverseny lesz, amilyen még sosem volt a fesztivál történetében. Ugyanakkor a hagyományos gyúróversenyek sem hiányoznak a programból, és természetesen lesz töltöttkáposzta-készítő verseny is.
Csabai Kolbászfesztivál 2025 programok listája itt
Megdöbbentő videó: forgalommal szemben cikázott az e-rolleres fiatal
Ismét parázs vita alakult ki az e-rolleres közlekedőkkel kapcsolatban. Ezúttal a Békéscsaba napjainkban elnevezésű Facebook-csoportban osztott meg egy fedélzeti kamerával készült videót egy autó sofőrje egy nem mindennapi e-rolleres manőverről.
Kővel végezhetett a kis tacskóval a biciklis férfi, Cuki nem került elő
Hiába hívta és kereste mindenki a család kedvencét. Cuki, a kis tacskó többé nem került elő. Akkor érte csak igazi sokk a családot, amikor visszanézték a biztonsági kamerák felvételét. Egészen megdöbbentő módon, egy kővel végezhetett a kutyával egy biciklis férfi. Állatkínzásért akár több év szabadságvesztés is járhat.
Fiatal tehetségek ünnepe – átadták a tanulmányi ösztöndíjakat - galériával, videóval
Ünnepélyes keretek között adták át a tehetségeket segítő ösztöndíjat a városháza dísztermében. A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat harminckét fiatal érdemelte ki.
Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíj átadás GyulánFotók: Kiss Zoltán
Őszi légúti fertőzések: mit tegyünk, hogy elkerüljük a bajt? - podcasttal
Ahogy az ősz végéhez közeledünk, a nappalok rövidülnek, és egyre többen köhögnek, tüsszögnek körülöttünk. A légúti panaszok, fertőzések száma ugyan megnőtt, de járványhelyzet van-e? – erről kérdeztük dr. Seres Ábelt, a Békés Vármegyei Központi Kórház orvosigazgató-helyettesét, infektológus és kórházhigiénikus főorvost.
Rákóczi Ferit alaposan megszívatta Balázs, kollégáik döbbenten figyelték – videókkal
A Rádió 1 műsorvezetői, az újkígyósi Rákóczi Feri, Sebestyén Balázs, Ráskó Eszter és a reggeli műsor stábja a repülőtéren várták a nagy bejelentést. Balázsék utazása majdnem sírással indult, de jött egy váratlan fordulat.
Hat hősi halott sírját tették rendbe, sorsukon át feltárul az első és második világháború – galériával, videóval