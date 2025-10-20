Ennyi sztár még sosem volt a Csabai Kolbászfesztiválon – négy nap fergeteges program vár

A Csabai Kolbászfesztivál 2025 kolbásztöltő versenyei minden évben tartogatnak valami újdonságot, így lesz ez idén is, október 26-án olyan gyúróverseny lesz, amilyen még sosem volt a fesztivál történetében. Ugyanakkor a hagyományos gyúróversenyek sem hiányoznak a programból, és természetesen lesz töltöttkáposzta-készítő verseny is.

Csabai Kolbászfesztivál 2025: a hagyományokat is őrzik a programokkal Fotó: Csabai Kolbászfesztivál

Csabai Kolbászfesztivál 2025 programok listája itt

Megdöbbentő videó: forgalommal szemben cikázott az e-rolleres fiatal

Ismét parázs vita alakult ki az e-rolleres közlekedőkkel kapcsolatban. Ezúttal a Békéscsaba napjainkban elnevezésű Facebook-csoportban osztott meg egy fedélzeti kamerával készült videót egy autó sofőrje egy nem mindennapi e-rolleres manőverről.

Ismét parázs vita alakult ki az e-rolleres közlekedőkkel kapcsolatban. Fotó: Shutterstock/Illusztráció

Kővel végezhetett a kis tacskóval a biciklis férfi, Cuki nem került elő

Hiába hívta és kereste mindenki a család kedvencét. Cuki, a kis tacskó többé nem került elő. Akkor érte csak igazi sokk a családot, amikor visszanézték a biztonsági kamerák felvételét. Egészen megdöbbentő módon, egy kővel végezhetett a kutyával egy biciklis férfi. Állatkínzásért akár több év szabadságvesztés is járhat.

Fiatal tehetségek ünnepe – átadták a tanulmányi ösztöndíjakat - galériával, videóval

Ünnepélyes keretek között adták át a tehetségeket segítő ösztöndíjat a városháza dísztermében. A Bay Zoltán Tanulmányi Ösztöndíjat harminckét fiatal érdemelte ki.