Garabonciás

1 órája

Eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere – videóval

Csütörtökön este véget értek az izgalmak, lezárult a nagyszabású diákrendezvény. A Csabai Garabonciás Napokon eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere.

Beol.hu

A hagyományos fáklyás felvonulással vasárnap este kezdődött Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napokon kilenc jelölt indult a diákpolgármesteri címért, a programok egészen csütörtökig estig zajlottak: megtelt fiatalokkal a város, hogy aztán kiderüljön, ki lesz Békéscsaba diákpolgármestere.

csabai garabonciás napok diákpolgármester
Az új diákpolgármester és a két alpolgármester a színpadon. Fotó: Beol.hu

Csabai Garabonciás Napok: ők voltak a jelöltek

  • Czabai Kira (Gészi),
  • Dzurek Gyula (Andrássy),
  • Galó Péter (Szegya),
  • Gazsó Bálint (Zwack),
  • Kovács Petra Kilián (Vízmű),
  • Madai István Richárd (Trefort),
  • Molnár Márton (Belvár),
  • Németh Gergő (Beg),
  • Szabó Balázs (Közgé).

Idén is felépült GarabonCity

Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. A hét elején mi is kilátogattunk ide, meglestük a kampányt, több jelöltet sikerült is megszólaltatnunk, így látták a főszereplők az idei versengést.

Átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket

A szokásoknak megfelelően a Csabai Garabonciás Napok zárónapján vehették át a díjazottak az elismeréseket. A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket idén is két, a helyi fiatalokért dolgozó szakember kapta meg.

Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetés

Fotók: Dinya Magdolna

Csütörtökön este aztán minden eldőlt

Csütörtökön késő este aztán minden kiderült, kihirdették a végeredményt.

  • Harmadik helyezett lett Czabai Kira, a GÉSZI jelöltje.
  • Második Németh Gergő, a BEG jelöltje.
  • A Garabonciás Napok győztese, az idei diákpolgármester Szabó Balázs lett, a KÖZGÉ jelöltje.

 

