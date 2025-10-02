Eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere – videóval

A hagyományos fáklyás felvonulással vasárnap este kezdődött Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napokon kilenc jelölt indult a diákpolgármesteri címért, a programok egészen csütörtökig estig zajlottak: megtelt fiatalokkal a város, hogy aztán kiderüljön, ki lesz Békéscsaba diákpolgármestere.

Az új diákpolgármester és a két alpolgármester a színpadon. Fotó: Beol.hu

Csabai Garabonciás Napok: ők voltak a jelöltek

Czabai Kira (Gészi),

Dzurek Gyula (Andrássy),

Galó Péter (Szegya),

Gazsó Bálint (Zwack),

Kovács Petra Kilián (Vízmű),

Madai István Richárd (Trefort),

Molnár Márton (Belvár),

Németh Gergő (Beg),

Szabó Balázs (Közgé).

Idén is felépült GarabonCity

Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. A hét elején mi is kilátogattunk ide, meglestük a kampányt, több jelöltet sikerült is megszólaltatnunk, így látták a főszereplők az idei versengést.

Átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket

A szokásoknak megfelelően a Csabai Garabonciás Napok zárónapján vehették át a díjazottak az elismeréseket. A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket idén is két, a helyi fiatalokért dolgozó szakember kapta meg.