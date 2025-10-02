1 órája
Eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere – videóval
Csütörtökön este véget értek az izgalmak, lezárult a nagyszabású diákrendezvény. A Csabai Garabonciás Napokon eldőlt, hogy ki Békéscsaba új diákpolgármestere.
A hagyományos fáklyás felvonulással vasárnap este kezdődött Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napokon kilenc jelölt indult a diákpolgármesteri címért, a programok egészen csütörtökig estig zajlottak: megtelt fiatalokkal a város, hogy aztán kiderüljön, ki lesz Békéscsaba diákpolgármestere.
Csabai Garabonciás Napok: ők voltak a jelöltek
- Czabai Kira (Gészi),
- Dzurek Gyula (Andrássy),
- Galó Péter (Szegya),
- Gazsó Bálint (Zwack),
- Kovács Petra Kilián (Vízmű),
- Madai István Richárd (Trefort),
- Molnár Márton (Belvár),
- Németh Gergő (Beg),
- Szabó Balázs (Közgé).
Idén is felépült GarabonCity
Színes, fiatalos, olykor meghökkentő látványvilágú elemekből épült fel a város főterén a GarabonCity. A hét elején mi is kilátogattunk ide, meglestük a kampányt, több jelöltet sikerült is megszólaltatnunk, így látták a főszereplők az idei versengést.
Átadták a Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket
A szokásoknak megfelelően a Csabai Garabonciás Napok zárónapján vehették át a díjazottak az elismeréseket. A Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetéseket idén is két, a helyi fiatalokért dolgozó szakember kapta meg.
Békéscsaba Ifjúságáért kitüntetésFotók: Dinya Magdolna
Csütörtökön este aztán minden eldőlt
Csütörtökön késő este aztán minden kiderült, kihirdették a végeredményt.
- Harmadik helyezett lett Czabai Kira, a GÉSZI jelöltje.
- Második Németh Gergő, a BEG jelöltje.
- A Garabonciás Napok győztese, az idei diákpolgármester Szabó Balázs lett, a KÖZGÉ jelöltje.
