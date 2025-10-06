október 6., hétfő

Csabai Garabonciás Napok

1 órája

Immár a terveikről is egyeztettek a városházán a diákvezetők - videóval

Véget ért Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A 33. Csabai Garabonciás Napok keretében egy évre megválasztott diákvezetőket a város vezetői fogadták hétfőn a békéscsabai városházán, és immár egyeztettek is arról, hogy mit szeretnének közösen megvalósítani a jövőben.

Licska Balázs

Az előző héten zajlott a 33. Csabai Garabonciás Napok, Magyarország legnagyobb középiskolás rendezvénye. A Szent István téren épült fel a diákváros, a GarabonCity, és csütörtökön a Csabagyöngye Kulturális Központban derült ki, hogy ki lesz a következő egy évben Békéscsaba diákpolgármestere, illetve, hogy diák-alpolgármesterként kik segítik majd.  

csabai garabonciás napok: az új diákpolgármester a városházán
A békéscsabai városházán fogadták hétfőn a Csabai Garabonciás Napokon megválasztott diákvezetőket a város vezetői. Fotó: Bencsik Ádám 

A város vezetői fogadták a diákvezetőket 

A város vezetői – Szarvas Péter polgármester, illetve Bálint József, Nagy Ferenc és Varga Tamás alpolgármesterek – hétfőn a békéscsabai városházán fogadták a diákvezetőket,

  • Szabó Balázs diákpolgármestert (Közgé),
  • Németh Gergő diák-alpolgármestert (BEG),
  • és Czabai Kira diák-alpolgármestert (Gészi).

Az önkormányzat igyekszik megvalósítani a fiatalok terveit

Szarvas Péter polgármester gratulált a megválasztott diákvezetőknek, és hangsúlyozta, hogy a város vezetői, szakemberei a diákságot érintő kérdésekben együttműködésre törekednek a fiatalokkal, kíváncsiak lesznek a véleményeikre, a meglátásaikra, és a jó és kivitelezhető ötleteiket pedig a lehetőségekhez mérten igyekeznek megvalósítani. Azt kérte a fiataloktól, hogy legyenek bátrak, keressék őket és egyeztessenek az elképzeléseikről.

A város vezetői fogadák a diákvezetőket
A város vezetői fogadák a diákvezetőket. Fotó: Bencsik Adam

Az önkormányzat számít a diákvezetőkre a városi rendezvényeken 

Az önkormányzat számít a diákvezetők megjelenésére a városi rendezvényeken is. A közeljövőben több olyan esemény is várható, amely a fiataloknak szól. A november 6-ai városi közgyűlés után, november 7-én nyílt napot szerveznek a városházán a középiskolásoknak, ahol megismerhetik a polgármesteri hivatal működését, azt, hogy miként hoz döntéseket a grémium, később pedig a városvezető kimondottan a diákok számára tart fogadóórát. 

Értékelték a 33. Csabai Garabonciás Napokat is 

A diákvezetők arról is beszéltek, hogy milyen eredményre számítottak. Szabó Balázs diákpolgármester úgy értékelt, hogy a befektetett munka meghozta az eredményt, ő a happeningen érezte magát a legjobban. Németh Gergő diák-alpolgármester a fáklyás felvonulást emelte ki, hogy azon sokan voltak az evangélikus gimnáziumból. Czabai Kira diák-alpolgármester azt hangsúlyozta, hogy minden egyes feladatnál igyekezett a lehető legjobbat kihozni. 

A jövőben is megtartanák a középiskolások rendezvényét Békéscsabán

Szóba került, hogy voltak, akik panaszkodtak a diákokra, mert véleményük szerint hangosak voltak a Szent István téren, a többség ugyanakkor a fiatalok mellé állt. Szarvas Péter polgármester kiemelte, hogy szeretnék a jövőben is megtartani a Csabai Garabonciás Napokat. Érdekességként elhangzott, hogy a kezdetekkor a GarabonCity a Csaba Center jelenlegi helyén volt, de megfordult a Baross utcában, a Csabagyöngye Kulturális Központnál vagy éppen a Gál Ferenc Egyetem campusának területén is, mielőtt megtalálta helyét a Szent István téren.

Bővítenék a kerékpártárolók számát a középiskoláknál

Szabó Balázs diákpolgármester elmondta, hogy az eredeti elképzelései között volt, hogy kimondottan a diákok számára alakítsanak ki parkolóhelyeket a középiskoláknál. Egyeztetett azonban, és ez nem igazán kivitelezhető. Hozzátette, hogy mivel sok fiatal kerékpárral jár iskolába – ő is biciklivel közlekedik –, ezért a kerékpártárolók számát szeretnék bővíteni, ebben pedig várható is előrelépés.

Csabai Garabonciás Napok 2025 eredményhirdetés

Fotók: Dinya Magdolna

 

 

