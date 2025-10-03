Harapnak a Csabai Farkasok, de mások előtt is nyit a jégpálya

Az elmúlt hónapokban egy kiemelt szakmai együttműködés jött létre a dél-alföldi régióban, amelynek köszönhetően minden, a Csabai Farkasok hokiegyesületnél sportoló gyermek is a lehető legmagasabb szintű fejlesztésben részesülhet. Dr. Bánfi László, a Csabai Farkasok egyesületi elnöke pénteken elmondta, kiemelt céljuk, hogy a legkisebb korosztályok létszámát is növeljék, és ne csak sportolóként, hanem a civil életükben is támogassák őket. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a helyi oktatási és nevelési intézményekkel, valamint a két regionális tankerületi központtal – ez az együttműködés már az elmúlt években is bizonyította hatékonyságát.

A Csabai Korcsolyapálya a megszokottnál egy hónappal korábban nyit

Dr. Bánfi László beszélt arról, fontos küldetésük a jégkorong népszerűsítése Békéscsabán és környékén, valamint az, hogy lehetőséget biztosítsanak az amatőr és szabadidős sportolóknak is a jeges sportágak kipróbálására.

– Ennek jegyében a Csabai Rendezvénypajta tulajdonosával, a Csabai Rendezvényszervező Kft.-vel kiemelt szakmai partnerséget kötöttünk – mondta dr. Bánfi László. – Az első kézzelfogható eredmény: a Csabai Korcsolyapálya a megszokottnál egy hónappal korábban, már október 18-án megnyitja kapuit.

A Csabai Farkasok akár NHL-sztárok is lehetnek

Idén különleges szezonra készülnek, hiszen a pálya fennállásának 10 éves jubileumát ünneplik. Ennek apropóján a tavalyi árakon kínálják szolgáltatásaikat, és számos meglepetéssel készülnek a helyi közösségnek. Az első ilyen kezdeményezésük: az 5–9 éves gyermekek számára ingyenes korcsolyaoktatást biztosítanak. És belőlük nőhetnek ki a legjobb hokisok, akikből akár NHL-sztárok is lehetnek. Több, a Csabai Farkasok között nevelkedett fiatal egyébként már döngeti a legmagasabb jégkorongliga kapuját.

Az utánpótlás kinevelése a legfőbb cél

Maradva Békéscsabán, ez az év azért különleges, mert egy széles körű együttműködés is létrejött

Szeged,

Békéscsaba,

Szarvas

és Algyő jégkorong-sportegyesületei között.

Az utánpótlás kinevelése a legfőbb cél, és ebben nagy szerepet játszik Kiss Tamás, a Csabai Farkasok edzője. Igazi példakép, hiszen, többszörös magyar válogatott, magyar bajnok és Erste-Liga győztes. És hogy miként lehet valakiből akár világsztár is Csabán? Kiss Tamás elmondta, hajdanán egy edzésen elkorcsolyázott a kapunál, és eltalálták. Kercsó Árpád, a magyar hoki ikonja azt mondta neki:

Ha már így jártál, te leszel a kapusom.

Ez világszínvonalig vitte. Szóval, október 18-ától bárki elkorcsolyázhat majd a Csabai Rendezvénypajtában a hokikapuk előtt, és aztán akár irány az NHL.