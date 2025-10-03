1 órája
Harapnak a Csabai Farkasok, de mások előtt is nyit a jégpálya
A Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület az idei szezonra teljesen megújult szakmai programmal és friss tervekkel készül. Nagy öröm számukra, hogy a szakmai irányítást Kiss Tamás, többszörös válogatott jégkorongozó viszi tovább, míg az operatív feladatokat új alelnökként dr. Bánfi László látja el. A Csabai Rendezvénypajta koripályáját október 6-ától készítik fel az őszi-téli szezonra, és október 18-án meg is nyit.
Az elmúlt hónapokban egy kiemelt szakmai együttműködés jött létre a dél-alföldi régióban, amelynek köszönhetően minden, a Csabai Farkasok hokiegyesületnél sportoló gyermek is a lehető legmagasabb szintű fejlesztésben részesülhet. Dr. Bánfi László, a Csabai Farkasok egyesületi elnöke pénteken elmondta, kiemelt céljuk, hogy a legkisebb korosztályok létszámát is növeljék, és ne csak sportolóként, hanem a civil életükben is támogassák őket. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a helyi oktatási és nevelési intézményekkel, valamint a két regionális tankerületi központtal – ez az együttműködés már az elmúlt években is bizonyította hatékonyságát.
A Csabai Korcsolyapálya a megszokottnál egy hónappal korábban nyit
Dr. Bánfi László beszélt arról, fontos küldetésük a jégkorong népszerűsítése Békéscsabán és környékén, valamint az, hogy lehetőséget biztosítsanak az amatőr és szabadidős sportolóknak is a jeges sportágak kipróbálására.
– Ennek jegyében a Csabai Rendezvénypajta tulajdonosával, a Csabai Rendezvényszervező Kft.-vel kiemelt szakmai partnerséget kötöttünk – mondta dr. Bánfi László. – Az első kézzelfogható eredmény: a Csabai Korcsolyapálya a megszokottnál egy hónappal korábban, már október 18-án megnyitja kapuit.
A Csabai Farkasok akár NHL-sztárok is lehetnek
Idén különleges szezonra készülnek, hiszen a pálya fennállásának 10 éves jubileumát ünneplik. Ennek apropóján a tavalyi árakon kínálják szolgáltatásaikat, és számos meglepetéssel készülnek a helyi közösségnek. Az első ilyen kezdeményezésük: az 5–9 éves gyermekek számára ingyenes korcsolyaoktatást biztosítanak. És belőlük nőhetnek ki a legjobb hokisok, akikből akár NHL-sztárok is lehetnek. Több, a Csabai Farkasok között nevelkedett fiatal egyébként már döngeti a legmagasabb jégkorongliga kapuját.
Az utánpótlás kinevelése a legfőbb cél
Maradva Békéscsabán, ez az év azért különleges, mert egy széles körű együttműködés is létrejött
- Szeged,
- Békéscsaba,
- Szarvas
- és Algyő jégkorong-sportegyesületei között.
Az utánpótlás kinevelése a legfőbb cél, és ebben nagy szerepet játszik Kiss Tamás, a Csabai Farkasok edzője. Igazi példakép, hiszen, többszörös magyar válogatott, magyar bajnok és Erste-Liga győztes. És hogy miként lehet valakiből akár világsztár is Csabán? Kiss Tamás elmondta, hajdanán egy edzésen elkorcsolyázott a kapunál, és eltalálták. Kercsó Árpád, a magyar hoki ikonja azt mondta neki:
Ha már így jártál, te leszel a kapusom.
Ez világszínvonalig vitte. Szóval, október 18-ától bárki elkorcsolyázhat majd a Csabai Rendezvénypajtában a hokikapuk előtt, és aztán akár irány az NHL.
