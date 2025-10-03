október 3., péntek

Helga névnap

12°
+15
+4
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyere a falkába!

1 órája

Harapnak a Csabai Farkasok, de mások előtt is nyit a jégpálya

Címkék#Kiss Tamás#Csabai Rendezvényszervező Kft#Csabai Farkasok#nhl

A Csabai Farkasok Jégkorong Egyesület az idei szezonra teljesen megújult szakmai programmal és friss tervekkel készül. Nagy öröm számukra, hogy a szakmai irányítást Kiss Tamás, többszörös válogatott jégkorongozó viszi tovább, míg az operatív feladatokat új alelnökként dr. Bánfi László látja el. A Csabai Rendezvénypajta koripályáját október 6-ától készítik fel az őszi-téli szezonra, és október 18-án meg is nyit.

Nyemcsok László

Az elmúlt hónapokban egy kiemelt szakmai együttműködés jött létre a dél-alföldi régióban, amelynek köszönhetően minden, a Csabai Farkasok hokiegyesületnél sportoló gyermek is a lehető legmagasabb szintű fejlesztésben részesülhet. Dr. Bánfi László, a Csabai Farkasok egyesületi elnöke pénteken elmondta, kiemelt céljuk, hogy a legkisebb korosztályok létszámát is növeljék, és ne csak sportolóként, hanem a civil életükben is támogassák őket. Ennek érdekében szoros kapcsolatot ápolnak a helyi oktatási és nevelési intézményekkel, valamint a két regionális tankerületi központtal – ez az együttműködés már az elmúlt években is bizonyította hatékonyságát.

Harapnak a Csabai Farkasok!
Harapnak a Csabai Farkasok! Balról: Kiss Tamás és dr. Bánfi László. Fotó: beküldött fotó

A Csabai Korcsolyapálya a megszokottnál egy hónappal korábban nyit

Dr. Bánfi László beszélt arról, fontos küldetésük a jégkorong népszerűsítése Békéscsabán és környékén, valamint az, hogy lehetőséget biztosítsanak az amatőr és szabadidős sportolóknak is a jeges sportágak kipróbálására.

– Ennek jegyében a Csabai Rendezvénypajta tulajdonosával, a Csabai Rendezvényszervező Kft.-vel kiemelt szakmai partnerséget kötöttünk – mondta dr. Bánfi László. – Az első kézzelfogható eredmény: a Csabai Korcsolyapálya a megszokottnál egy hónappal korábban, már október 18-án megnyitja kapuit.

A Csabai Farkasok akár NHL-sztárok is lehetnek

Idén különleges szezonra készülnek, hiszen a pálya fennállásának 10 éves jubileumát ünneplik. Ennek apropóján a tavalyi árakon kínálják szolgáltatásaikat, és számos meglepetéssel készülnek a helyi közösségnek. Az első ilyen kezdeményezésük: az 5–9 éves gyermekek számára ingyenes korcsolyaoktatást biztosítanak. És belőlük nőhetnek ki a legjobb hokisok, akikből akár NHL-sztárok is lehetnek. Több, a Csabai Farkasok között nevelkedett fiatal egyébként már döngeti a legmagasabb jégkorongliga kapuját.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Az utánpótlás kinevelése a legfőbb cél

Maradva Békéscsabán, ez az év azért különleges, mert egy széles körű együttműködés is létrejött 

  • Szeged, 
  • Békéscsaba, 
  • Szarvas 
  • és Algyő jégkorong-sportegyesületei között. 

Az utánpótlás kinevelése a legfőbb cél, és ebben nagy szerepet játszik Kiss Tamás, a Csabai Farkasok edzője. Igazi példakép, hiszen, többszörös magyar válogatott, magyar bajnok és Erste-Liga győztes. És hogy miként lehet valakiből akár világsztár is Csabán? Kiss Tamás elmondta, hajdanán egy edzésen elkorcsolyázott a kapunál, és eltalálták. Kercsó Árpád, a magyar hoki ikonja azt mondta neki: 

Ha már így jártál, te leszel a kapusom.

Ez világszínvonalig vitte. Szóval, október 18-ától bárki elkorcsolyázhat majd a Csabai Rendezvénypajtában a hokikapuk előtt, és aztán akár irány az NHL.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu