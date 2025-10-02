október 2., csütörtök

Otthagyták

1 órája

Szívettépő videó: minden autóban a gazdáját látta az utcára tett kutya

Egy elkeseredett, gazdáját ijedten kereső kutya történetét osztották meg a Csabai Állatvédők.

Beol.hu

Egy elkeseredett, gazdát ijedten kereső kutyus jelent meg a menhelyhez vezető bekötőúton. Minden arra közlekedő autó után kétségbeesetten futott, remélve, hogy talán a „gazdija” jött érte vissza… – írták az állatvédők. Szívetttépő volt látni, mennyire ragaszkodik valakihez, aki valószínűleg már nem fogja keresni őt.

Éjszakára kihelyezték a csapdát az állatvédők, és csütörtökök reggelre végre biztonságban van náluk.  Mostantól nem kell többé egyedül keresgélnie az utat, gondoskodnak róla, és mindent megtesznek, hogy újra szerető otthona legyen.ellenében chipezve és veszettség ellen oltva kaphatja vissza. Bár nem hiszik, hogy jönne érte bárki is. 

 

