október 14., kedd

Helén névnap

15°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Csabai Állatvédők

1 órája

Húsz reményteli szempár: gazdára vágynak ezek a magukra hagyott kutyák

Címkék#biztonság#Csabai Állatvédők KHE Menhely#kutya#otthon#Békéscsaba

A hétvégén 11 új élet került a menhelyre. Két nappal később pedig újabb 9. Ez a 20 kutya már nem retteg, nem éhezik: csak szeretet, törődés és finom falatok várják őket a Csabai Állatvédőknél.

Beol.hu

Mozgalmas időszakot zárt a Csabai Állatvédők csapata. Egy seregnyi kutyának sikerült meleg otthont, biztos jövőt teremteniük. – Most különösen örülünk, mert szombaton 11 csodás kutyus érkezett a gondozásunkba, akik mindannyian régóta vártak már arra, hogy felszabaduljon egy hely nálunk. Bár egy kutyust még egyelőre lefotózni sem sikerült, annyira retteg, most végre biztonságban vannak, szeretet, törődés és finom falatok várják őket minden nap. Innen már csak felfelé vezet az út – olvasható a Csabai Állatvédők közösségi oldalán. A csapat kutya jövője már biztos lábakon áll.

A Csabai Állatvédők azt a boldog otthont adják, amit minden kutya megérdemel.
Hatan a tizenegyből – ezeknek a kutyáknak már biztos a jövőjük a Csabai Állatvédőknél. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

A Csabai Állatvédők azt a boldog otthont adják, amit minden kutya megérdemel

A 11 kutyus október 11-én, szombaton került be a menhelyre. A Csabai Állatvédők még fel sem ocsúdhattak: csupán két nap kellett ahhoz, hogy egy új csapat érkezzen hozzájuk.

– Újabb 9 váróslistás kutyus érkezett gondozásunkba, akik mindannyian régóta várták, hogy végre sorra kerüljenek és biztonságban lehessenek. Most megérkeztek, így elkezdődik számukra az új élet első fejezete: a szocializáció, a közös munka, a sok-sok szeretet, és persze az orvosi vizsgálatok, hogy minden rendben legyen velük – tették közzé a Csabai Állatvédők egy új posztban az örömhírt.

Az új kutyákra biztos jövő vár a Csabai Állatvédőknél.
A Csabai Állatvédőkhöz hétfőn egy újabb csapat érkezett. Fotó: Csabai Állatvédők/Facebook

Mint írják, ők dolgoznak tovább azon, hogy mindegyikük megtalálja azt az igazi, boldog otthont, amit minden kutya megérdemel. Az a kutya is, akit nemrégiben ezzel a mondattal vittek el hozzájuk: – Vegyék be vagy elaltatom!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu