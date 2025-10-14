Húsz reményteli szempár: gazdára vágynak ezek a magukra hagyott kutyák

Mozgalmas időszakot zárt a Csabai Állatvédők csapata. Egy seregnyi kutyának sikerült meleg otthont, biztos jövőt teremteniük. – Most különösen örülünk, mert szombaton 11 csodás kutyus érkezett a gondozásunkba, akik mindannyian régóta vártak már arra, hogy felszabaduljon egy hely nálunk. Bár egy kutyust még egyelőre lefotózni sem sikerült, annyira retteg, most végre biztonságban vannak, szeretet, törődés és finom falatok várják őket minden nap. Innen már csak felfelé vezet az út – olvasható a Csabai Állatvédők közösségi oldalán. A csapat kutya jövője már biztos lábakon áll.

Hatan a tizenegyből – ezeknek a kutyáknak már biztos a jövőjük a Csabai Állatvédőknél. Forrás: Csabai Állatvédők/Facebook

A Csabai Állatvédők azt a boldog otthont adják, amit minden kutya megérdemel

A 11 kutyus október 11-én, szombaton került be a menhelyre. A Csabai Állatvédők még fel sem ocsúdhattak: csupán két nap kellett ahhoz, hogy egy új csapat érkezzen hozzájuk.

– Újabb 9 váróslistás kutyus érkezett gondozásunkba, akik mindannyian régóta várták, hogy végre sorra kerüljenek és biztonságban lehessenek. Most megérkeztek, így elkezdődik számukra az új élet első fejezete: a szocializáció, a közös munka, a sok-sok szeretet, és persze az orvosi vizsgálatok, hogy minden rendben legyen velük – tették közzé a Csabai Állatvédők egy új posztban az örömhírt.

A Csabai Állatvédőkhöz hétfőn egy újabb csapat érkezett. Fotó: Csabai Állatvédők/Facebook

Mint írják, ők dolgoznak tovább azon, hogy mindegyikük megtalálja azt az igazi, boldog otthont, amit minden kutya megérdemel. Az a kutya is, akit nemrégiben ezzel a mondattal vittek el hozzájuk: – Vegyék be vagy elaltatom!