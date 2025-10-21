október 21., kedd

Orsolya névnap

15°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Intézkedések

13 perce

Békéscsaba határában is megjelent a rettegett betegség

Címkék#kór#fitoplazma#szőlőültetvény

Békéscsaba határában is megjelent a pusztító betegség. A fertőzöttség miatt intézkedéseket rendeltek el – közölték az önkormányzatnál.

Licska Balázs

Békéscsaba határában, a Kenderföldeken, a Csaba-tó szomszédságában található egy mintegy 18 ezer négyzetméteres Csabagyöngye szőlőültetvény – ismertették az önkormányzatnál, hozzátéve, hogy a gazdálkodónak gondos és színvonalas munkával eddig sikerült elkerülnie a pusztító betegséget, amely 2013 óta jelen van Magyarországon is, illetve amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is folyamatosan monitoroz. Az aranyszínű sárgaság fitoplazmáról van szó.

A Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a pusztító kór
Békéscsaba határában, a Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a rettegett kór, a pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma. Fotó: MW

A Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a fertőzöttség

A közelmúltban azonban biztossá vált egy tő esetében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a fertőzöttség. A protokoll szerint a fertőzött szőlőtőke körüli 1 kilométer sugarú körben található terület fertőzöttnek minősül. Fontos, hogy a szőlőtőkét gyökérzetével együtt meg kell semmisíteni, az adott területről pedig szaporítóanyagot nem lehet elvinni. A fertőzött terület határától számított 3 kilométer sugarú körben, a védőzónában pedig a szőlőtermesztőknek folyamatos ellenőrzéseket kell tartaniuk, és a tünetek megjelenése esetében értesíteniük a hatóságot.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Nem lehet a betegség ellen védekezni, de a terjedés megállítható

Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma az egyik legveszélyesebb kórokozó a szőlőre nézve. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédőszeres eljárás, terjedése azonban megállítható – írták a Nébih honlapján. Hangsúlyozták, hogy a fitoplazma az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent. 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu