Békéscsaba határában is megjelent a rettegett betegség

Békéscsaba határában, a Kenderföldeken, a Csaba-tó szomszédságában található egy mintegy 18 ezer négyzetméteres Csabagyöngye szőlőültetvény – ismertették az önkormányzatnál, hozzátéve, hogy a gazdálkodónak gondos és színvonalas munkával eddig sikerült elkerülnie a pusztító betegséget, amely 2013 óta jelen van Magyarországon is, illetve amelyet a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) is folyamatosan monitoroz. Az aranyszínű sárgaság fitoplazmáról van szó.

Békéscsaba határában, a Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a rettegett kór, a pusztító aranyszínű sárgaság fitoplazma. Fotó: MW

A Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a fertőzöttség

A közelmúltban azonban biztossá vált egy tő esetében, hogy az önkormányzati tulajdonban lévő Csabagyöngye szőlőültetvényen is megjelent a fertőzöttség. A protokoll szerint a fertőzött szőlőtőke körüli 1 kilométer sugarú körben található terület fertőzöttnek minősül. Fontos, hogy a szőlőtőkét gyökérzetével együtt meg kell semmisíteni, az adott területről pedig szaporítóanyagot nem lehet elvinni. A fertőzött terület határától számított 3 kilométer sugarú körben, a védőzónában pedig a szőlőtermesztőknek folyamatos ellenőrzéseket kell tartaniuk, és a tünetek megjelenése esetében értesíteniük a hatóságot.

Nem lehet a betegség ellen védekezni, de a terjedés megállítható

Az aranyszínű sárgaságot okozó fitoplazma az egyik legveszélyesebb kórokozó a szőlőre nézve. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A betegség elleni védekezéshez jelenleg nem áll rendelkezésre megfelelő növényvédőszeres eljárás, terjedése azonban megállítható – írták a Nébih honlapján. Hangsúlyozták, hogy a fitoplazma az emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.