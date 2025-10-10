Applikációt is kapott a Csaba Kártya, ez mindent megváltoztat

A Csaba Kártya rendszerének kialakításakor az elsődleges cél az volt, és most is az, hogy összekössék a helyi vállalkozókat és a békéscsabaiakat, illetve, hogy erősítsék a helyi identitást. Jelenleg közel 13 ezer kártyatulajdonos és 123 elfogadóhely van a rendszerben – derült ki abból a tájékoztatóból, amely a minap került a városi közgyűlés elé.

A Csaba Kártya rendszerével kapcsolatos tájékoztatót is tárgyalta a városi közgyűlés.

Fotó: Beol.hu

Egy applikációt is kapcsoltak a Csaba Kártya mellé

Közben egy applikációt is kapcsoltak a Csaba Kártya mellé, amelyben olyan információk érhetők el, amelyek hasznosak a mindennapok során is a békéscsabaiaknak. Az ingyenes alkalmazásban vannak egészségüggyel, közterületekkel, közlekedéssel kapcsolatos információk, de a közeljövő rendezvényeit is feltüntetik.

VIP programban is gondolkodnak az intézményekkel közösen

Folyamatosan nézik, hogy miként lehetne továbbfejleszteni a Csaba Kártya rendszerét, és számos újítást terveznek a jövőben – olvasható az előterjesztésben. Olyan kedvezményekben, lehetőségekben gondolkodnak, amelyek tovább segíti a békéscsabaiakat és a rendszerhez csatlakozó vállalkozásokat. Az intézmények révén egy VIP programot is életre hívnának.