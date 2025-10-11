október 11., szombat

Wanted

58 perce

Tiszta vadnyugat a Csaba Centerben, az igazgató is beleállt

Címkék#Csaba Center#MBH Bank#center üzlet#szelfiszoba#Hrabovszki György

Ott a Wanted! felirat a békéscsabai bevásárlóközpontban, vagyis körözött embereket keresnek, és bárki ilyenné válhat. Utánajártunk, milyen újdonságokkal készült az őszre a Csaba Center, üzletek tekintetében.

Nyemcsok László

Csaba Center üzletek nemcsak nyílnak, de folyamatosan megújulnak, szépülnek is. Az új színvilág, az üzlettér további modernizálása, „felfrissítése” a vásárlók tetszését is elnyeri. Ahogy mondták, még jobb ide belépni. Nemrégiben így tett a Yettel is a földszinten.

új csaba center üzletek
Új Csaba Center üzletek nyíltak, van, aki új helyre került, más felújít. Fotó: Dinya Magdolna 

Új Csaba Center üzletek színesítik tovább a palettát 

A bevásárlóközpontban nemrégiben megnyitotta új fiókját a bevásárlóközpontban az MBH Bank és a Media Marktban az RS Bútor, ahol nemcsak vásárolni, rendelni, de terveztetni is lehet, főként konyhabútorokat, de egyéb lakberendezési tárgyakat is.

Hazánk talán legszebb, legmodernebb tánctermét alakították ki

Hrabovszki György kiemelte, a harmadik emeleten, új helyen nyitott meg a FitDance „otthona”, Magyarország talán legszebb, legmodernebb tánctermét sikerült kialakítani. Megnyílt a VOSZ-iroda is a harmadik emeleten, a Honvédelmi Élményközpont kialakítása pedig már a befejezésnél tart, hamarosan megnyílik.

vadnyugati szalon a csaba centerben
A vadnyugati szalonban a nyitás előtt az első fotó Hrabovszki Györgyről készült. Fotó Dinya Magdolna

Lehet fotózkodni a vadnyugati szalonban 

A Csaba Center üzletek sorát gyarapítja immáron a vadnyugati Selfie Room. A második emeleten, a mozi mellett vadnyugati szelfiszobát, szalont alakítottak ki a korhoz illő elemekkel, tárgyakkal, háttérrel. Az első fotó, kérésünkre, Hrabovszki Györgyről készült. Az igazgató elmondta, a tematikát rendszeresen változtatják majd, legközelebb az űrutazás és az idegenek jelennek meg a háttérben, a berendezési tárgyakon, szóval, lehet folyamatosan fotózkodni. 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
