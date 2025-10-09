október 9., csütörtök

Csaba Center

29 perce

Ilyen még nem volt, minden pörgetéssel nyer – galériával

A hűvösebb idő beköszöntével a ruhatárat ideje lecserélni, felfrissíteni. Erre az egyik legjobb alkalom az Őszi kuponnapok, amely csütörtökön kezdődött, és vasárnapig tart a Csaba Center bevásárlóközpontban.

Nyemcsok László

Október 9-12. között a békéscsabai Csaba Center üzletei 10-50 százalékos kedvezményekkel várják a vásárlókat – hangsúlyozta a csütörtöki sajtótájékoztatón Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója. – A kuponokat a Csaba Center applikációjából lehet letölteni. Van néhány üzlet, ahol az országosan ekkor zajló Glamour-napok kuponjaira is szükség lesz a kedvezmények igénybevételéhez.

A Csaba Center különlegességekkel is várja a vásárlókat
A Csaba Center különlegességekkel is várja a vásárlókat, gyermekeketFotó: Dinya Magdolna

Új nyereményjátékra is invitálják a vásárlókat

Hrabovszki György kiemelte, a négy nap során egy új nyereményjátékra is invitálják a vásárlókat. A játék kuriózuma, hogy mindenki nyer, aki tízezer forint felett vásárol. Az információs pultnál be kell mutatni a blokkot vagy blokkokat, a tízezer forint összérték maximum két blokkból tevődhet össze. Ezt követően válaszolni kell helyesen három egyszerű kérdésre, és már mehet is a színpad előtt lévő mobil pulthoz játszani a vásárló. A színpadon lévő LED-falon található egy digitális szerencsekerék, amit egy a piros gomb megnyomásával indít el a játékos. Ahol a kerék megáll, az a nyeremény az övé.

Új nyereményjátékra invitál a Csaba Center

Vasárnapra Játéknapot szervez a Csaba Center

Október 12-én, vasárnap 10–18 óráig ugrálóvárakkal és trambulinnal Játéknapot tartanak a Csaba Centerben, 11–16 óra között arcfestéssel, csillámtetoválással és kézműves foglalkozással várják a család legkisebb tagjait.

A gyermekeket egy rajzpályázatra is hívják

A kuponnapok részeként a gyermekeket egy rajzpályázatra is hívják. Kíváncsiak rá, hogy számukra mit jelent a divat, milyen vásárlási élményeik vannak, amelyek a Csaba Centerhez kötik őket. A pályázat témája: „A divat és a vásárlás gyerekszemmel”. Általános iskolások jelentkezését várják két korosztályban: 1-4. osztályig és 5-8. osztályig. Bármilyen technikával készült (ceruza, filctoll, festék, zsírkréta stb.) lehet pályázni A/4 vagy A/3 méretben. Leadási határidő: 2025. 10.13., hétfő. A legjobb rajzokat értékes nyereményekkel díjazzák.

 

 

