Ilyen még nem volt, minden pörgetéssel nyer – galériával

Október 9-12. között a békéscsabai Csaba Center üzletei 10-50 százalékos kedvezményekkel várják a vásárlókat – hangsúlyozta a csütörtöki sajtótájékoztatón Hrabovszki György, a Csaba Center igazgatója. – A kuponokat a Csaba Center applikációjából lehet letölteni. Van néhány üzlet, ahol az országosan ekkor zajló Glamour-napok kuponjaira is szükség lesz a kedvezmények igénybevételéhez.

A Csaba Center különlegességekkel is várja a vásárlókat, gyermekeketFotó: Dinya Magdolna

Új nyereményjátékra is invitálják a vásárlókat

Hrabovszki György kiemelte, a négy nap során egy új nyereményjátékra is invitálják a vásárlókat. A játék kuriózuma, hogy mindenki nyer, aki tízezer forint felett vásárol. Az információs pultnál be kell mutatni a blokkot vagy blokkokat, a tízezer forint összérték maximum két blokkból tevődhet össze. Ezt követően válaszolni kell helyesen három egyszerű kérdésre, és már mehet is a színpad előtt lévő mobil pulthoz játszani a vásárló. A színpadon lévő LED-falon található egy digitális szerencsekerék, amit egy a piros gomb megnyomásával indít el a játékos. Ahol a kerék megáll, az a nyeremény az övé.