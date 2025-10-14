Példát mutattak a fiatalok számára – galériával, videóval

Szebellédi Zoltán, a Károlyi Bernát Alapítvány részéről köszöntötte a résztvevőket, amely idén is tevékeny résztvevője a Cool-Tour Ifjúsági Napnak. Prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora elmondta, katolikus, egyházi felsőoktatási intézményként különösen nagy hangsúlyt fektetnek a teljes emberré válás segítésében, támogatásában. Mint fogalmazott, a szakmai tudás mellett ahhoz, hogy a fiatalok igazán boldog és kiegyensúlyozott, egészséges életet tudjanak élni, ismerniük kell a társtudományok, szakmák fejlődését. Emellett a lelki, illetve testi egészségük megőrzése céljából a művészetek és a sportolás iránti természetes vágyat és érdeklődésüket szintén meg kell tartani, erősíteni.

Harmadik alkalommal rendezték meg a Cool-Tour Ifjúsági Napot a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán kedden. Fotó: Bencsik Ádám

A Cool-Tour Ifjúsági Nap a normális világ értékeit mutatja be

A rendezvény egyik szellemi atyja, Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke kiemelte, hogy a rendezvényen egy normális világ értékeit mutatják be. Kiemelte, ma, amikor változik körülöttünk a világ, nemcsak a világgazdaság alakul át, nemcsak a globális technikai forradalom idejét éljük, hanem a társadalomban és így sok esetben a nyugati kultúra személyeiben is egy újfajta kultúra körvonalai bontakoznak ki.

Megjegyezte, hogy sajnos ez a kultúra az emberi természettel, a teremtett világ törvényeivel is gyakran szembemegy. Rámutatott, hogy ezzel szemben ők civil rendezvények és előadók segítségével mutatnak fel olyan értékeket, valamint olyan fajta magatartásnak, szellemiségnek, gondolkodásmódnak az elemeit, amelyek megfelelnek az emberi természetnek és a teremtett világ törvényeinek.

Egy értékteremtő közeget hoztak létre a fiataloknak

Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója, a Rákóczi Szövetség alelnöke arról beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennük az, hogy egy olyan értékteremtő közeget szeretnének létrehozni, és a polgárosodó Békéscsabának egy olyan szellemi közösségét szeretnék évről évre összehozni, melynek köszönhetően valós értékeket és valós példát mutató előadókat tudnak felmutatni a városban. A kultúra, a tudomány és a sport tekintetében pedig komoly nagyságaink vannak az országban – tette hozzá.