Példát mutattak a fiatalok számára – galériával, videóval
Kedden ismét a tudomány, a kultúra és a sport világában barangolhattak a diákok a Gál Ferenc Egyetem Gazdasági Karán. A harmadik Cool-Tour Ifjúsági Napon ezúttal is neves előadók mutattak példát az érdeklődő fiatalok számára.
Szebellédi Zoltán, a Károlyi Bernát Alapítvány részéről köszöntötte a résztvevőket, amely idén is tevékeny résztvevője a Cool-Tour Ifjúsági Napnak. Prof. dr. Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora elmondta, katolikus, egyházi felsőoktatási intézményként különösen nagy hangsúlyt fektetnek a teljes emberré válás segítésében, támogatásában. Mint fogalmazott, a szakmai tudás mellett ahhoz, hogy a fiatalok igazán boldog és kiegyensúlyozott, egészséges életet tudjanak élni, ismerniük kell a társtudományok, szakmák fejlődését. Emellett a lelki, illetve testi egészségük megőrzése céljából a művészetek és a sportolás iránti természetes vágyat és érdeklődésüket szintén meg kell tartani, erősíteni.
A Cool-Tour Ifjúsági Nap a normális világ értékeit mutatja be
A rendezvény egyik szellemi atyja, Harrach Péter, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke kiemelte, hogy a rendezvényen egy normális világ értékeit mutatják be. Kiemelte, ma, amikor változik körülöttünk a világ, nemcsak a világgazdaság alakul át, nemcsak a globális technikai forradalom idejét éljük, hanem a társadalomban és így sok esetben a nyugati kultúra személyeiben is egy újfajta kultúra körvonalai bontakoznak ki.
Megjegyezte, hogy sajnos ez a kultúra az emberi természettel, a teremtett világ törvényeivel is gyakran szembemegy. Rámutatott, hogy ezzel szemben ők civil rendezvények és előadók segítségével mutatnak fel olyan értékeket, valamint olyan fajta magatartásnak, szellemiségnek, gondolkodásmódnak az elemeit, amelyek megfelelnek az emberi természetnek és a teremtett világ törvényeinek.
Egy értékteremtő közeget hoztak létre a fiataloknak
Mucsi Balázs, a Békéscsabai Szakképzési Centrum főigazgatója, a Rákóczi Szövetség alelnöke arról beszélt, hogy néhány évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennük az, hogy egy olyan értékteremtő közeget szeretnének létrehozni, és a polgárosodó Békéscsabának egy olyan szellemi közösségét szeretnék évről évre összehozni, melynek köszönhetően valós értékeket és valós példát mutató előadókat tudnak felmutatni a városban. A kultúra, a tudomány és a sport tekintetében pedig komoly nagyságaink vannak az országban – tette hozzá.
Cool-Tour Ifjúsági Nap
Az előadók példát és iránymutatást adhatnak az ifjúság számára
Szebellédi Zoltán hangsúlyozta, a két évvel ezelőtt elindított rendezvény alapvető szándéka az volt, hogy a tudomány, a kultúra és a sport területéről olyan témaköröket hozzanak közel az ifjúsághoz, melyek valamely szempontból fontosak, érdekesek lehetnek. Szerették volna, hogy a fiatalok olyan személyekkel találkozhassanak, akiket általában csak a képernyőkről ismerhetnek, de mégis itt élnek közöttünk és példaképnek lehet őket tekinteni.
Elmondta, hogy korábban az érdeklődők megismerkedhettek a magyar űrprogrammal, a mesterséges intelligencia kérdéskörével, illetve Békés vármegyéből származó divattervezővel, élsportolóval is. Idén ugyancsak olyan előadókat kértek fel, akik szakmájuk jeles képviselői, akik fontos példát, iránymutatást adhatnak mindenki számára.
Idén is színvonalas előadások várták az érdeklődőket
Az idei Cool-Tour Ifjúsági Napon a tudomány szekcióban
- Fegyverneki Gergő digitálispedagógia-szakértő
az Algoritmus csapdájában: görgetsz vagy téged görgetnek címmel tartott előadást. A kultúra szekcióban
- Tolcsvay Béla Kossuth-díjas magyar gitáros, énekes, zeneszerző
Szép szerelmem, Magyarország című előadását hallgathatták meg az érdeklődők. Sport szekcióban pedig
- Márton Anita olimpiai bronzérmes, világbajnoki ezüstérmes, fedett pályás világ- és Európa-bajnok súlylökő
Sport, hivatás, család egy kiteljesedett életút során címmel tartotta meg előadását a diákok számára.
