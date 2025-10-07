október 7., kedd

Amália névnap

16°
+14
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sneaker-láz

20 perce

Nem hiszed el, mennyibe kerül ez a koszos cipő, pedig tényleg eladják ennyiért!

Címkék#Nike#cipő#lábbeli#sneaker

A sneaker-láz kirobbanása óta tudjuk, néhány különleges, limitált cipőért egy kész vagyont elkérhetnek. Most már egy koszos cipő is annyiba kerül, amit sokan a teljes havi fizetésükből se tudnának kifizetni.

Bátori Attila

A sneaker-láz pár éve már Magyarországra is betört. Néhány limitált kiadású sneaker cipő ára igazán borsos lehet, egy koszos cipőért pedig egy havi fizetést is elkérhetnek.

Koszos hatású cipők is vagyonokért kelnek el.
A sneaker-láz hatására néhány különleges cipő ára az egekbe emelkedett. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mit mond a békéscsabai sneaker-gyűjtő?

A sneaker témával már mi is több ízben foglalkoztunk. Kollégáink korábban Vendégh Gábor sneaker bolt tulajdonossal, és Péteri Patrikkal, születését tekintve békéscsabai sneaker-gyűjtővel beszélgettek erről a jelenségről. 

A szakértők elárulták, a sneakerek különlegességét az adja, hogy limitált darabszámban készítik a gyártók, ráadásul néha össze is fognak egy-egy másik nagy márkával, és közösen alkotnak cipőt. Ilyen volt a Nike és a Dior közös munkája, amiből egy 4,5 millió forintos lábbeli született. Patrik elmondta, változó, hogy mennyibe kerül egy limitált sneaker. Az árat nagyban befolyásolja, milyen partnerségből született a cipő, melyik sztár adta hozzá az arcát vagy éppen a kézjegyét. 

Vendégh Gábor szerint a sneakerek értéke folyamatosan nő, ezért sokak számára ez egy befektetési forma. Megtudtuk tőle, van olyan cipő, ami korábban 140 euróba került, de manapság 2000 euróért lehet megvenni. 

Ez közel 10-15 százalékos emelkedés. De ezek a ritkábbak, nagyon nehéz ezekhez hozzájutni.

Elmondta, mindegyik cipőnek van egy jól megfigyelhető ciklusa. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy van egy cipő értéktőzsde, amin listázva vannak a limitált cipők. Vettük a fáradtságot és megnéztük magunknak ezt a bizonyos tőzsdét. 

Mit találtunk a sneaker tőzsdén?

Rövid kutakodás után azonnal megakadt a szemünk a Nike Mercurial Superfly VI Elite CR7 FG Chapter 6 Special Edition cipőn. A 43-as lábbeli jáde, arany és fehér színekben pompázik. 

Jelenleg 18 246 dollárt, azaz közel 6 millió 135 ezer forintot kérnek érte.

A cipő ,,retail" azaz kiadási ára 250 dollár volt 2019 júliusában. Az oldal szerint egyetlen egy ilyen eladó cipő van náluk. 

Egy 2024-es Louis Vuitton Timberland Ranger Boot ára közel 2 és félmillió forint, azaz 7 363 dollár. Ez a cipő a kiadásakor 2 990 dollárba került, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 12 hónap alatt közel a két és félszeresére nőtt az ára. De ennél olcsóbban is találhatunk különleges cipőket, ráadásul nem is kell hozzá külföldi oldalakra látogatni.

Koszos sneaker cipő egy havi fizetésért

Az ecipo.hu oldalon böngészve bukkantunk rá egy különleges darabra. Az Olaszországból származó Golden Goose Sky-Star lábbeli paramétereit tekintve szokványos darabnak tűnik:

  • bőrből és textilből készült,
  • talpának vastagsága 2,5 centiméter,
  • teljes magassága 16 centiméter,
  • orra kerekített.

A sneaker cipő különlegessége a dizájnban rejlik. A cipő ránézésre olyan, mintha már évek óta használatban lenne: kopottnak és koszosnak tűnik. 

Koszos hatású sneaker cipő
Egy havi fizetésbe kerül ez a koszos sneaker cipő
Forrás: ecipo.hu

A gyártó leírása szerint a Sky-Star sportcipők az amerikai egyetemi hangulatot és a nyolcvanas évek kosárlabda színterét idézik. A kézzel készített, bézs színű sneaker ára a korábban említett Nike és Luis Vuitton cipőhöz képest eltörpül, de még így is egészen borsos: 232 200 forintért árulják, ami több, mint néhány ember havi fizetése.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu