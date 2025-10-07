14 órája
Nem hiszed el, mennyibe kerül ez a koszos cipő, pedig tényleg eladják ennyiért!
A sneaker-láz kirobbanása óta tudjuk, néhány különleges, limitált cipőért egy kész vagyont elkérhetnek. Most már egy koszos cipő is annyiba kerül, amit sokan a teljes havi fizetésükből se tudnának kifizetni.
A sneaker-láz pár éve már Magyarországra is betört. Néhány limitált kiadású sneaker cipő ára igazán borsos lehet, egy koszos cipőért pedig egy havi fizetést is elkérhetnek.
Mit mond a békéscsabai sneaker-gyűjtő?
A sneaker témával már mi is több ízben foglalkoztunk. Kollégáink korábban Vendégh Gábor sneaker bolt tulajdonossal, és Péteri Patrikkal, születését tekintve békéscsabai sneaker-gyűjtővel beszélgettek erről a jelenségről.
A szakértők elárulták, a sneakerek különlegességét az adja, hogy limitált darabszámban készítik a gyártók, ráadásul néha össze is fognak egy-egy másik nagy márkával, és közösen alkotnak cipőt. Ilyen volt a Nike és a Dior közös munkája, amiből egy 4,5 millió forintos lábbeli született. Patrik elmondta, változó, hogy mennyibe kerül egy limitált sneaker. Az árat nagyban befolyásolja, milyen partnerségből született a cipő, melyik sztár adta hozzá az arcát vagy éppen a kézjegyét.
Vendégh Gábor szerint a sneakerek értéke folyamatosan nő, ezért sokak számára ez egy befektetési forma. Megtudtuk tőle, van olyan cipő, ami korábban 140 euróba került, de manapság 2000 euróért lehet megvenni.
Ez közel 10-15 százalékos emelkedés. De ezek a ritkábbak, nagyon nehéz ezekhez hozzájutni.
Elmondta, mindegyik cipőnek van egy jól megfigyelhető ciklusa. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy van egy cipő értéktőzsde, amin listázva vannak a limitált cipők. Vettük a fáradtságot és megnéztük magunknak ezt a bizonyos tőzsdét.
Mit találtunk a sneaker tőzsdén?
Rövid kutakodás után azonnal megakadt a szemünk a Nike Mercurial Superfly VI Elite CR7 FG Chapter 6 Special Edition cipőn. A 43-as lábbeli jáde, arany és fehér színekben pompázik.
Jelenleg 18 246 dollárt, azaz közel 6 millió 135 ezer forintot kérnek érte.
A cipő ,,retail" azaz kiadási ára 250 dollár volt 2019 júliusában. Az oldal szerint egyetlen egy ilyen eladó cipő van náluk.
Egy 2024-es Louis Vuitton Timberland Ranger Boot ára közel 2 és félmillió forint, azaz 7 363 dollár. Ez a cipő a kiadásakor 2 990 dollárba került, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 12 hónap alatt közel a két és félszeresére nőtt az ára. De ennél olcsóbban is találhatunk különleges cipőket, ráadásul nem is kell hozzá külföldi oldalakra látogatni.
Koszos sneaker cipő egy havi fizetésért
Az ecipo.hu oldalon böngészve bukkantunk rá egy különleges darabra. Az Olaszországból származó Golden Goose Sky-Star lábbeli paramétereit tekintve szokványos darabnak tűnik:
- bőrből és textilből készült,
- talpának vastagsága 2,5 centiméter,
- teljes magassága 16 centiméter,
- orra kerekített.
A sneaker cipő különlegessége a dizájnban rejlik. A cipő ránézésre olyan, mintha már évek óta használatban lenne: kopottnak és koszosnak tűnik.
A gyártó leírása szerint a Sky-Star sportcipők az amerikai egyetemi hangulatot és a nyolcvanas évek kosárlabda színterét idézik. A kézzel készített, bézs színű sneaker ára a korábban említett Nike és Luis Vuitton cipőhöz képest eltörpül, de még így is egészen borsos: 232 200 forintért árulják, ami több, mint néhány ember havi fizetése.
Nem akarták elhinni a horgászok, mekkora halat fogott Moldován Ferenc
Sokan rosszul választanak, pedig egyszerű: így spórolhatsz a korlátlan mobilozáson