Nem hiszed el, mennyibe kerül ez a koszos cipő, pedig tényleg eladják ennyiért!

A sneaker-láz pár éve már Magyarországra is betört. Néhány limitált kiadású sneaker cipő ára igazán borsos lehet, egy koszos cipőért pedig egy havi fizetést is elkérhetnek.

A sneaker-láz hatására néhány különleges cipő ára az egekbe emelkedett. Forrás: Illusztráció: shutterstock.com

Mit mond a békéscsabai sneaker-gyűjtő?

A sneaker témával már mi is több ízben foglalkoztunk. Kollégáink korábban Vendégh Gábor sneaker bolt tulajdonossal, és Péteri Patrikkal, születését tekintve békéscsabai sneaker-gyűjtővel beszélgettek erről a jelenségről.

A szakértők elárulták, a sneakerek különlegességét az adja, hogy limitált darabszámban készítik a gyártók, ráadásul néha össze is fognak egy-egy másik nagy márkával, és közösen alkotnak cipőt. Ilyen volt a Nike és a Dior közös munkája, amiből egy 4,5 millió forintos lábbeli született. Patrik elmondta, változó, hogy mennyibe kerül egy limitált sneaker. Az árat nagyban befolyásolja, milyen partnerségből született a cipő, melyik sztár adta hozzá az arcát vagy éppen a kézjegyét.

Vendégh Gábor szerint a sneakerek értéke folyamatosan nő, ezért sokak számára ez egy befektetési forma. Megtudtuk tőle, van olyan cipő, ami korábban 140 euróba került, de manapság 2000 euróért lehet megvenni.

Ez közel 10-15 százalékos emelkedés. De ezek a ritkábbak, nagyon nehéz ezekhez hozzájutni.

Elmondta, mindegyik cipőnek van egy jól megfigyelhető ciklusa. Arra is felhívta a figyelmünket, hogy van egy cipő értéktőzsde, amin listázva vannak a limitált cipők. Vettük a fáradtságot és megnéztük magunknak ezt a bizonyos tőzsdét.

Mit találtunk a sneaker tőzsdén?

Rövid kutakodás után azonnal megakadt a szemünk a Nike Mercurial Superfly VI Elite CR7 FG Chapter 6 Special Edition cipőn. A 43-as lábbeli jáde, arany és fehér színekben pompázik.

Jelenleg 18 246 dollárt, azaz közel 6 millió 135 ezer forintot kérnek érte.

A cipő ,,retail" azaz kiadási ára 250 dollár volt 2019 júliusában. Az oldal szerint egyetlen egy ilyen eladó cipő van náluk.

Egy 2024-es Louis Vuitton Timberland Ranger Boot ára közel 2 és félmillió forint, azaz 7 363 dollár. Ez a cipő a kiadásakor 2 990 dollárba került, ami azt jelenti, hogy valamivel több mint 12 hónap alatt közel a két és félszeresére nőtt az ára. De ennél olcsóbban is találhatunk különleges cipőket, ráadásul nem is kell hozzá külföldi oldalakra látogatni.