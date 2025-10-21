Rejtélyes üzenet a szélvédőn: Panka cetlije felrobbantotta a Facebookot

Lassan már meg sem lepődünk, hogy rendszeresen jelennek meg a helyieket tömörítő Facebook-csoportokban sokakat megmozgató bejegyzések. Most például ismét egy cetli kavarta fel az állóvizet. Panka kézzel írt üzenettel jelzett szíve választottjának.

Mit írt Panka a cetlire?

„Szia! Láttalak kiszállni ebből az autóból! Nagyon megtetszettél. Ha ismerkednél, hívj fel. 20/******** Puszi, Panka” – olvasható a kézzel írt cetlin.

Ezt találtam az autó szélvédőjén ma! Csak éppen a megadott telefonszám nem fogad bejövő hívásokat! Szóval kereslek Panka! Állitsd át a bejövő hívásokat!

– írta a cetlit megtaláló férfi a Békéscsaba Napjainkban Facebook-csoportban.

Nem ez volt az első eset, hogy valaki cetlin üzent

