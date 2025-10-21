2 órája
Rejtélyes üzenet a szélvédőn: Panka cetlije felrobbantotta a Facebookot
Pankára nagyon mély benyomást tett valaki. Egy kézzel írt cetlivel üzent a férfinek.
Lassan már meg sem lepődünk, hogy rendszeresen jelennek meg a helyieket tömörítő Facebook-csoportokban sokakat megmozgató bejegyzések. Most például ismét egy cetli kavarta fel az állóvizet. Panka kézzel írt üzenettel jelzett szíve választottjának.
Mit írt Panka a cetlire?
„Szia! Láttalak kiszállni ebből az autóból! Nagyon megtetszettél. Ha ismerkednél, hívj fel. 20/******** Puszi, Panka” – olvasható a kézzel írt cetlin.
Ezt találtam az autó szélvédőjén ma! Csak éppen a megadott telefonszám nem fogad bejövő hívásokat! Szóval kereslek Panka! Állitsd át a bejövő hívásokat!
– írta a cetlit megtaláló férfi a Békéscsaba Napjainkban Facebook-csoportban.
Nem ez volt az első eset, hogy valaki cetlin üzent
Az elmúlt időszakban több hasonló esettel is találkoztunk. Nemrég például arról számoltunk be, hogy egy békéscsabai nőnek hagytak kézzel írt üzenetet az autóján. A történet egy lejárt parkolójegy miatt indult el. Korábban egy férfi talált olyan papírt az utcán, ami az egész napját megváltoztatta. A kézzel írt, kissé viseltes papírlapon tizennégy rövid, pozitív üzenet sorakozott.
Pezseg az élet a Békéscsaba napjainkban csoportban
Nemrég arról is beszámoltunk, szokatlan dolgot tett egy nő a Békéscsabára tartó vonaton. Hirtelen fékezéskor dobbant nagyot a férfi szíve, az egész város elkezdte keresni a lányt.
