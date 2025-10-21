október 21., kedd

Szív küldi szívnek

2 órája

Rejtélyes üzenet a szélvédőn: Panka cetlije felrobbantotta a Facebookot

Címkék#Panka#Békéscsaba Napjainkban#cetli#üzenet

Pankára nagyon mély benyomást tett valaki. Egy kézzel írt cetlivel üzent a férfinek.

Bátori Attila

Lassan már meg sem lepődünk, hogy rendszeresen jelennek meg a helyieket tömörítő Facebook-csoportokban sokakat megmozgató bejegyzések. Most például ismét egy cetli kavarta fel az állóvizet. Panka kézzel írt üzenettel jelzett szíve választottjának.

Cetlire írt üzenetet tettek a parkoló autóra.
Az autó szélvédőjén egy kézzel írt cetlit hagytak. Fotó: Bencsik Ádám / Forrás: MW-archív

Mit írt Panka a cetlire?

„Szia! Láttalak kiszállni ebből az autóból! Nagyon megtetszettél. Ha ismerkednél, hívj fel. 20/******** Puszi, Panka” – olvasható a kézzel írt cetlin.

Panka cetlije
Panka kézzel írt cetlije. Forrás: Facebook

Ezt találtam az autó szélvédőjén ma! Csak éppen a megadott telefonszám nem fogad bejövő hívásokat! Szóval kereslek Panka! Állitsd át a bejövő hívásokat!

 írta a cetlit megtaláló férfi a Békéscsaba Napjainkban Facebook-csoportban.

Nem ez volt az első eset, hogy valaki cetlin üzent

Az elmúlt időszakban több hasonló esettel is találkoztunk. Nemrég például arról számoltunk be, hogy egy békéscsabai nőnek hagytak kézzel írt üzenetet az autóján. A történet egy lejárt parkolójegy miatt indult el. Korábban egy férfi talált olyan papírt az utcán, ami az egész napját megváltoztatta. A kézzel írt, kissé viseltes papírlapon tizennégy rövid, pozitív üzenet sorakozott.

Pezseg az élet a Békéscsaba napjainkban csoportban

Nemrég arról is beszámoltunk, szokatlan dolgot tett egy nő a Békéscsabára tartó vonaton. Hirtelen fékezéskor dobbant nagyot a férfi szíve, az egész város elkezdte keresni a lányt.

