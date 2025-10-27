október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+13
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Elsőre is siker

34 perce

Az Orosházi Kolbászklubot az Ökörkör sem tudta megállítani a Csabai Kolbászfesztiválon - galériával, videóval

Címkék#beol videó#Csabai Kolbászfesztivál#Ökörkör#Szépkorú kolbászoló#Orosházi Kolbászklub

Élménydús csapatépítésként, első alkalommal hozták tető alá a Csabai Kolbászfesztiválon a Cégek Csatáját. Számos vállalkozás kollektívája mellett civil szervezetek, klubok is gyúrtak vasárnap a CsabaParkban, a Munkácsy Arénában, és megszülettek az eredmények.

Nyemcsok László

Játékos és látványos formában erősítették a közösséget a csapatok a Cégek Csatáján, ahol 65 csapat gyúrt ás töltött. A zsűri döntése alapján az első helyet az Orosházi Kolbászklub (51-es asztal) szerezte meg, az ezüstérmesek a Szépkorú kolbászolók (56-os asztal) lettek, míg a harmadik helyen az Ökörkör (52-es asztal) végzett.  

Cégek csatája a kolbászfesztiválon

Fotók: Kiss Zoltán

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu