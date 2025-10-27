Az Orosházi Kolbászklubot az Ökörkör sem tudta megállítani a Csabai Kolbászfesztiválon - galériával, videóval

Játékos és látványos formában erősítették a közösséget a csapatok a Cégek Csatáján, ahol 65 csapat gyúrt ás töltött. A zsűri döntése alapján az első helyet az Orosházi Kolbászklub (51-es asztal) szerezte meg, az ezüstérmesek a Szépkorú kolbászolók (56-os asztal) lettek, míg a harmadik helyen az Ökörkör (52-es asztal) végzett.