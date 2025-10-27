Elsőre is siker
1 órája
Az Orosházi Kolbászklubot az Ökörkör sem tudta megállítani a Csabai Kolbászfesztiválon - galériával, videóval
Élménydús csapatépítésként, első alkalommal hozták tető alá a Csabai Kolbászfesztiválon a Cégek Csatáját. Számos vállalkozás kollektívája mellett civil szervezetek, klubok is gyúrtak vasárnap a CsabaParkban, a Munkácsy Arénában, és megszülettek az eredmények.
Játékos és látványos formában erősítették a közösséget a csapatok a Cégek Csatáján, ahol 65 csapat gyúrt ás töltött. A zsűri döntése alapján az első helyet az Orosházi Kolbászklub (51-es asztal) szerezte meg, az ezüstérmesek a Szépkorú kolbászolók (56-os asztal) lettek, míg a harmadik helyen az Ökörkör (52-es asztal) végzett.
Cégek csatája a kolbászfesztiválonFotók: Kiss Zoltán
Ezt ne hagyja ki!Gasztroprogram
19 órája
Eljött a töltött káposzta napja a kolbászfesztiválon – galériával, videóval
Ezt ne hagyja ki!Négy nap csoda
2 órája
A kolbászfesztivál igazgatójának is megvan a receptje: ilyen volt az idei gigarendezvény – galériával, videókkal
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre