Most lehet pályázni az ösztöndíjra, több ezer forintot is kaphat a fiatal

A Bursa Hungarica ösztöndíjra vonatkozó pályázatokat november 4-ig lehet benyújtani, és Szeghalmon az önkormányzat azokat a felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő fiatalokat segíti a támogatással, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem lépi túl havonta a 90 ezer forintot.

Macsári József polgármester a képviselő-testület minap tartott ülésén elmondta: az önkormányzat 6 ezer forintot ad havonta ösztöndíjként, amelyet kiegészíthet a vármegyei önkormányzat, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium, így az ösztöndíj összességében 15 ezer forint is lehet havonta.