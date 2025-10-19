október 19., vasárnap

43 perce

Most lehet pályázni az ösztöndíjra, több ezer forintot is kaphat a fiatal

Szeghalom is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez, a pályázatokat pedig most lehet benyújtani. Macsári József polgármester ismertette, hogy mekkora ösztöndíjra számíthatnak a felsőoktatásban résztvevő vagy oda igyekvő, rászoruló szeghalmi fiatalok.

Licska Balázs
Most lehet pályázni az ösztöndíjra, több ezer forintot is kaphat a fiatal

Akár 15 ezer forint is lehet a Bursa Hungarica ösztöndíj havonta. Fotó: MW

A Bursa Hungarica ösztöndíjra vonatkozó pályázatokat november 4-ig lehet benyújtani, és Szeghalmon az önkormányzat azokat a felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő fiatalokat segíti a támogatással, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem lépi túl havonta a 90 ezer forintot.

Macsári József polgármester a képviselő-testület minap tartott ülésén elmondta: az önkormányzat 6 ezer forintot ad havonta ösztöndíjként, amelyet kiegészíthet a vármegyei önkormányzat, valamint a Kulturális és Innovációs Minisztérium, így az ösztöndíj összességében 15 ezer forint is lehet havonta.

 

 

