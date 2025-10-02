33 perce
Ezekben a békési városokban is lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra
Gyomaendrődön és Szarvason is ösztöndíjjal támogatják a diákok felsőoktatási tanulmányait. Mindkét településen meghirdették a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Szarvas és Gyomaendrőd is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait hivatott támogatni.
Mik a Bursa Hungarica feltételei?
Szarvas immár több mint húsz éve vesz részt a kezdeményezésben. A szeptember 18-i képviselőtestületi ülés döntése értelmében a támogatás összege továbbra is havi 13-15 ezer forint, amelyet az állam 5000 forinttal egészít ki, valamint Békés Vármegye Önkormányzata is további 1000 forinttal járul hozzá a hallgatók támogatásához. A pályázók családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 199 500 forintot – írta közösségi oldalán Hodálik Pál polgármester.
A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!
Gyomaendrőd Város Önkormányzata szintén meghirdette a pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján.
Toldi Balázs polgármester tájékoztatása szerint a 2026. évi fordulóban is két lehetőség közül választhatnak a jelentkezők:
- Az A-típusú pályázat a 2025/2026. tanév második és a 2026/2027. tanév első félévére vonatkozik, felsőoktatási hallgatók számára,
- a B-típusú pályázat pedig azoknak a fiataloknak szól, akik a 2026/2027. tanévtől kezdődően teljes idejű, nappali munkarend szerinti képzésben (alapképzés, osztatlan képzés vagy felsőoktatási szakképzés) szeretnének tanulni.
A jelentkezéshez szükséges adatlapokat az EPER-Bursa rendszerben kell rögzíteni, majd kinyomtatva és a kötelező mellékletekkel ellátva az önkormányzatokhoz kell benyújtani. Az ösztöndíjra olyan diákok jelentkezhetnek, akik állandó lakcímmel rendelkeznek az említett településeken. A beadási határidő: 2025. november 4. (kedd).
Zene világnapja: jótékonysági koncerttel és kiállítással ünnepelnek Dévaványán