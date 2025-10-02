Ezekben a békési városokban is lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra

Szarvas és Gyomaendrőd is csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, amely a szociálisan rászoruló, hátrányos helyzetű fiatalok felsőfokú tanulmányait hivatott támogatni.

A Bursa Hungarica évek óta segíti a vidéki diákok tanulmányait. Fotó: Shutterstock

Mik a Bursa Hungarica feltételei?

Szarvas immár több mint húsz éve vesz részt a kezdeményezésben. A szeptember 18-i képviselőtestületi ülés döntése értelmében a támogatás összege továbbra is havi 13-15 ezer forint, amelyet az állam 5000 forinttal egészít ki, valamint Békés Vármegye Önkormányzata is további 1000 forinttal járul hozzá a hallgatók támogatásához. A pályázók családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a 199 500 forintot – írta közösségi oldalán Hodálik Pál polgármester.

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

Gyomaendrőd Város Önkormányzata szintén meghirdette a pályázatot a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet alapján.

Toldi Balázs polgármester tájékoztatása szerint a 2026. évi fordulóban is két lehetőség közül választhatnak a jelentkezők:

Az A-típusú pályázat a 2025/2026. tanév második és a 2026/2027. tanév első félévére vonatkozik, felsőoktatási hallgatók számára,

a B-típusú pályázat pedig azoknak a fiataloknak szól, akik a 2026/2027. tanévtől kezdődően teljes idejű, nappali munkarend szerinti képzésben (alapképzés, osztatlan képzés vagy felsőoktatási szakképzés) szeretnének tanulni.

A jelentkezéshez szükséges adatlapokat az EPER-Bursa rendszerben kell rögzíteni, majd kinyomtatva és a kötelező mellékletekkel ellátva az önkormányzatokhoz kell benyújtani. Az ösztöndíjra olyan diákok jelentkezhetnek, akik állandó lakcímmel rendelkeznek az említett településeken. A beadási határidő: 2025. november 4. (kedd).