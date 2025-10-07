Ösztöndíjra pályázhatnak a fiatalok, több tízezer forint jár

Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón elmondta: régóta bevett szokás Békéscsabán, hogy pályázhatnak Bursa Hungarica ösztöndíjra a szociálisan rászoruló családok felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő gyermekei, ezzel a támogatással is igyekeznek enyhíteni a családok terhein. Évente jellemzően száz fiatal részesül ebben a segítségben.

Most lehet pályázni a Bursa Hungarica ösztöndíjra, több tízezer forintot ad Békéscsaba. Illusztráció: Shutterstock

Most lehet benyújtani a pályázatokat

A Bursa Hungarica ösztöndíj lehetősége most is adott, hiszen az önkormányzat csatlakozott a 2026. évi fordulóhoz, erről a városi közgyűlés ülésén döntöttek. A pályázatokat a Békéscsaba honlapján közölt információk szerint november 4-ig lehet benyújtani, a döntésről a tervek szerint december 4-ig értesítik az igénylőket.

A Bursa Hungarica ösztöndíj összege 2025-ben

A Bursa Hungarica ösztöndíj – önkormányzat által biztosított összege – 17 és 22 ezer forint között mozog, attól függően, hogy mennyire szűkölködik a család. Ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem lépi túl