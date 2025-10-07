54 perce
Ösztöndíjra pályázhatnak a fiatalok, több tízezer forint jár
A jövőben is számíthatnak ösztöndíjra azok a rászoruló békéscsabai fiatalok, akik a felsőoktatásban tanulnak, esetleg egyetemre, főiskolásra készülnek. Az önkormányzat ugyanis most is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszerhez – derült ki a békéscsabai városi közgyűlés ülésén.
Szarvas Péter polgármester a minap sajtótájékoztatón elmondta: régóta bevett szokás Békéscsabán, hogy pályázhatnak Bursa Hungarica ösztöndíjra a szociálisan rászoruló családok felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő gyermekei, ezzel a támogatással is igyekeznek enyhíteni a családok terhein. Évente jellemzően száz fiatal részesül ebben a segítségben.
Most lehet benyújtani a pályázatokat
A Bursa Hungarica ösztöndíj lehetősége most is adott, hiszen az önkormányzat csatlakozott a 2026. évi fordulóhoz, erről a városi közgyűlés ülésén döntöttek. A pályázatokat a Békéscsaba honlapján közölt információk szerint november 4-ig lehet benyújtani, a döntésről a tervek szerint december 4-ig értesítik az igénylőket.
A Bursa Hungarica ösztöndíj összege 2025-ben
A Bursa Hungarica ösztöndíj – önkormányzat által biztosított összege – 17 és 22 ezer forint között mozog, attól függően, hogy mennyire szűkölködik a család. Ha a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem lépi túl
- a 85 ezer 500 forintot, akkor az ösztöndíj havi 22 ezer forint,
- a 114 ezer forintot, akkor az ösztöndíj havi 20 ezer forint,
- a 151 ezer 50 forintot, akkor az ösztöndíj havi 17 ezer forint.
