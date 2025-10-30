Kiegészíti a diákok ösztöndíját a vármegye önkormányzata

Békés Vármegye Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően most is csatlakozik a támogatási rendszerhez, így biztosít kiegészítő támogatást azoknak a felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő fiataloknak, akik sikeresen pályáznak Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Továbbra is kapnak kiegészítő támogatást a vármegye önkormányzatától a Bursa Hungarica ösztöndíjra sikeresen pályázó fiatalok. Illusztráció: Shutterstock

A Békés vármegyei közgyűlés elé került anyag szerint az előző pályázati fordulóhoz 55 település csatlakozott a vármegyében, csaknem 400 diák támogatására nyílt lehetőség. A sikeresen pályázó diákok a vármegye önkormányzatától a jogosultsági hónapokban plusz 1000-1000 forintot kaptak.