Bursa Hungarica

56 perce

Kiegészíti a diákok ösztöndíját a vármegye önkormányzata

Címkék#Békés Vármegye Önkormányzat#Bursa Hungarica#felsőoktatásban#diák#egyetemista

Továbbra is számíthatnak támogatásra a Békés vármegyei rászoruló egyetemista, főiskolás fiatalok – derült ki a Békés vármegyei közgyűlés ülésén.

Licska Balázs

Békés Vármegye Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően most is csatlakozik a támogatási rendszerhez, így biztosít kiegészítő támogatást azoknak a felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő fiataloknak, akik sikeresen pályáznak Bursa Hungarica ösztöndíjra.

Business,Woman,Signing,A,Contract
Továbbra is kapnak kiegészítő támogatást a vármegye önkormányzatától a Bursa Hungarica ösztöndíjra sikeresen pályázó fiatalok. Illusztráció: Shutterstock

A Békés vármegyei közgyűlés elé került anyag szerint az előző pályázati fordulóhoz 55 település csatlakozott a vármegyében, csaknem 400 diák támogatására nyílt lehetőség. A sikeresen pályázó diákok a vármegye önkormányzatától a jogosultsági hónapokban plusz 1000-1000 forintot kaptak.

 

 

 

