56 perce
Kiegészíti a diákok ösztöndíját a vármegye önkormányzata
Továbbra is számíthatnak támogatásra a Békés vármegyei rászoruló egyetemista, főiskolás fiatalok – derült ki a Békés vármegyei közgyűlés ülésén.
Békés Vármegye Önkormányzata a hagyományoknak megfelelően most is csatlakozik a támogatási rendszerhez, így biztosít kiegészítő támogatást azoknak a felsőoktatásban tanuló vagy oda igyekvő fiataloknak, akik sikeresen pályáznak Bursa Hungarica ösztöndíjra.
A Békés vármegyei közgyűlés elé került anyag szerint az előző pályázati fordulóhoz 55 település csatlakozott a vármegyében, csaknem 400 diák támogatására nyílt lehetőség. A sikeresen pályázó diákok a vármegye önkormányzatától a jogosultsági hónapokban plusz 1000-1000 forintot kaptak.
Életmentő is lehet a mozgó rendelő, számos településre befut – podcasttal
Fehér krizantém a temetők királynője – Mindenszentek idején hódít - galériával