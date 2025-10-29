Fejlesztés
2 órája
Fontos útfelújítás kezdődött a településen
Burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek a város belterületén.
Burkolatfelújítási munkálatok indultak Gyomaendrődön a Fő úton
Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala
Megkezdődött Gyomaendrődön a Fő úton a leszakadt burkolatszélek helyreállítása: a marási munkálatok október 27-én elindultak, az aszfaltburkolat visszaépítése várhatóan november 3-tól kezdődik és november 7-én fejeződik be – számolt be a hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Mint írta, a munkálatok során mintegy ezer tonna aszfaltot dolgoznak be, 1800 méter hosszan, lokális jelleggel.
Ezt ne hagyja ki!Versengés
3 órája
Megmutatjuk, hogy milyen finomság lett Békés idei kedvenc süteménye - galériával, videóval
Ezt ne hagyja ki!Összefoglaló
2 órája
Alig egy héttel a szolnoki tragédia után újabb buszbaleset – ezúttal Békéscsabán
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre