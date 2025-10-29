október 29., szerda

Fejlesztés

2 órája

Fontos útfelújítás kezdődött a településen

Címkék#Dankó Béla#Gyomaendrőd#Fő út#aszfaltburkolat#munkálatok

Burkolatfelújítási munkálatok kezdődtek a város belterületén.

Vincze Attila
Fontos útfelújítás kezdődött a településen

Burkolatfelújítási munkálatok indultak Gyomaendrődön a Fő úton

Fotó: Dankó Béla Facebook-oldala

Megkezdődött Gyomaendrődön a Fő úton a leszakadt burkolatszélek helyreállítása: a marási munkálatok október 27-én elindultak, az aszfaltburkolat visszaépítése várhatóan november 3-tól kezdődik és november 7-én fejeződik be – számolt be a hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Mint írta, a munkálatok során mintegy ezer tonna aszfaltot dolgoznak be, 1800 méter hosszan, lokális jelleggel.

 

 

