Fontos útfelújítás kezdődött a településen

Megkezdődött Gyomaendrődön a Fő úton a leszakadt burkolatszélek helyreállítása: a marási munkálatok október 27-én elindultak, az aszfaltburkolat visszaépítése várhatóan november 3-tól kezdődik és november 7-én fejeződik be – számolt be a hírről Dankó Béla országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán. Mint írta, a munkálatok során mintegy ezer tonna aszfaltot dolgoznak be, 1800 méter hosszan, lokális jelleggel.