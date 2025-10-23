Új orvosi rendelő készül, megmutatták a munkálatokat

Új orvosi rendelő készül a településen egy 210 millió forintos beruházás eredményeként, az épületben nemcsak háziorvosi, hanem fogorvosi és védőnői rendelők is helyet kapnak. A bucsai fejlesztés keretében a szükséges eszközökkel, bútorokkal ugyancsak felszerelik az orvosi rendelőt.

– Minden közösség számít, a kisebb települések fejlődése sem maradhat el, és erre ez az építkezés a bizonyíték – hangsúlyozta Dankó Béla. Az országgyűlési képviselő a Facebook-oldalán azt írta: minden beruházás egy újabb lépést jelent a helyben maradás elősegítése és a biztonságos jövő felé.