Új Bonita nyílik, már azt is lehet tudni, hol!

A Bonita Bisztró a békéscsabaiak és a környéken élők egyik közkedvelt célpontja, sokan vevők az itáliai ízekre. Bonita nemcsak Békéscsabán, hanem más városokban is működik, s egy friss bejelentés szerint nemsokára még egy olasz étterem nyílik a családi vállalkozás nevében.

A Bonita Bisztró Csabán sokak kedvenc vendéglátóhelye.

Fotó: Bencsik Ádám

A Szultán Kenyeres a Bonita Bisztró elődje

Mint az egy friss, a Facebookra felkerült videóban elhangzik, Kátay Géza 1989-ben nyitotta meg Békéscsabán első, ikonikus éttermüket, a Szultán kenyerest, amit mondhatunk a Bonita Bisztró elődjének. A Szultán kenyeres eredetileg egy török étteremként indult, viszont nagyon hamar kiderült, hogy óriási kereslet van az olasz konyha iránt, így aztán szépen lassan ebbe az irányba mentek. Az első igazi Bonita Bisztró étterem Debrecenben nyílt. Ezek után Békéscsaba, majd Budapest következett, most pedig egy hónap múlva Szegeden is kinyitnak.

Nemrégiben a Szultán kenyeres is újranyitott

A Szultán kenyeres évtizedeken át meghatározta a város gasztronómiai életét, s ahogy azt idén nyáron megírtuk, nemrégiben újranyitott.