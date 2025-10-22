Így alakul a boltok nyitvatartása a hosszú hétvégén

Az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója idén csütörtökre esik, így egyértelművé válik, hogy október 23-án a boltok zárva tartanak. Többek között a nagy üzletláncok is, mint az Aldi, a Tesco, a Spar, a Lidl és a Penny üzletei. Nos, nem csak a nemzeti ünnepen, csütörtökön nem kell dolgozni, hanem 24-én sem, lássuk, változik-e a boltok nyitvatartása pénteken.

Változik a boltok nyitvatartása. Fotó: MW:Illusztráció

A kisebb üzletek, mint a Coop szintén zárva tart 23-án.

Hosszú hétvége: így alakul a boltok nyitvatartása

Október 23-án, a nemzeti ünnep miatt, minden nagyobb áruházlánc, így a Spar, az Interspar, a Tesco, a Lidl, az Aldi, és a Penny zárva tart. Október 24-én, csütörtökön mindegyik bolt újra kinyit, jellemzően a pénteki nyitva tartás szerint. Október 25-26-án, szombaton és vasárnap pedig a megszokott hétvégi rend szerint működnek ezek az üzletek.

Hova menjünk, ha 23-án muszáj vásárolnunk?

A dohányboltok és a benzinkutak boltjai jellemzően nyitva tartanak, ahol ugyan nem mindent, de alapdolgokat meg tudunk vásárolni, ha sürgősen szükség van rá az ünnepi ebédnél. Illetve, akadnak olyan boltok is, ahol maga a tulajdonos dönti el, hogy nyitva szeretné e tartani a boltját, ezek jellemzően pékségek és családi vállalkozások, itt érdemes helyben tájékozódni az ünnepi nyitva tartásról.