október 21., kedd

Orsolya névnap

17°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Adománygyűjtés

29 perce

Irtózatosat szólt a robbanás, megsemmisült a háromgyermekes család otthona – videóval, galériával

Címkék#beol videó#otthona#robbanás#adománygyűjtés

A környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.

Licska Balázs

Az elmondások szerint irtózatosat szólt az a biharugrai robbanás, amely megrázta a Táncsics utcát csütörtökön. A Birta család házában történt a detonáció, de hogy pontosan miért, most is csak találgatni lehet, vélhetően a gázzal nem stimmelt valami. Az biztos, hogy leginkább a két szoba egyikét és a konyhát érintette a robbanás. A helyszínre a detonáció követően érkeztek mentők, önkormányzati és hivatásos tűzoltók, az ingatlant pedig szalaggal vették körbe a rendőrök. Eddig bemenni sem lehetett, nemrég kapott engedélyt a család, hogy saját felelősségre beléphetnek a területre.

biharugrai robbanás: szörnyű, ami a családdal történt
A biharugrai robbanás következtében lényegében megsemmisült a Birta család otthona, Edina szerint nem lesz egyszerű feldolgozni azt, ami történt. Fotó: Bencsik Ádám

A biharugrai robbanás miatt életveszélyessé vált a ház 

A ház ugyanis nemcsak lakhatatlan, hanem életveszélyes is, a hatóság szerint bontani szükséges. A falak egy része csak azért nem borult le, mert vezetékek futnak körbe. A tetőszerkezet ugyancsak elmozdult, bizonyos részeken a födém beszakadt. Elmondások szerint csak azért nem ütött ki tűz a detonációt követően, mert a leomló részek elfojtották a keletkező lángokat. Bár a kár így is tetemes, ez némi szerencse volt a szerencsétlenségben, mert így vannak olyan értékek, amelyeket meg lehet menteni az épületből.

Az volt az egy szerencse, hogy senki sem volt otthon

Az volt a legnagyobb szerencse, hogy senki sem volt itthon a robbanás idején – mondta Birta Gyuláné. Edina hozzátette, hogy ő és férje is dolgozni, munkában voltak, a gyerekek pedig iskolában, kollégiumban: a 20 éves fiuk Gyulán, a 18 és a 17 éves lányaik pedig Békéscsabán tanulnak, ők csak hétvégente járnak haza. A három kutya közül viszont az egyik pont bent volt az épületben, az állat félelmében elbújt az egyik szekrényben, úgy találtak rá, sikerült megmenteni.

A végső megoldást egy másik ház vásárlása jelentené

Hosszadalmas lesz, és nem lesz egyszerű feldolgozni azt, ami történt – folytatta Edina, hozzátéve, hogy a gyermekeket is lesújtotta az, ami történt. Egy ismerős felajánlott az otthon nélkül maradt háromgyermekes család számára egy üresen álló biharugrai házat, és addig, amíg nem rendeződik a helyzetük, ott maradhatnak. Igyekeznek látni a fényt az alagút végén, bizakodnak, hogy lesz valamilyen megoldás. A végső megoldást egy másik ház vásárlása jelentené, a robbanással érintett otthonukat ugyanis nem lehet felújítani, muszáj bontani, pedig rengeteg emlék köti őket oda. 

Biharugrai robbanás

Fotók: Bencsik Ádám

Adománygyűjtést indítottak a háromgyermekes család számára

Nagyon sok ember segít – hangsúlyozta Birta Gyuláné, hozzátéve, hogy a pénzbeli támogatás lenne igazából most a legfontosabb számukra annak érdekében, hogy egy másik házat vásárolhassanak. Hálásak, hogy az önkormányzat közreműködésével egy adománygyűjtést is indítottak számukra, bíznak abban, hogy ez eredményre is vezet. 

  • Aki szeretne pénzbeli támogatást nyújtani, a 54000021-15145444 00000000 bankszámlaszámra utalhat. 

Az önkormányzat is segít mindenben, amiben csak lehet

Makra Tibor, Biharugra polgármestere folyamatos kapcsolatban van a háromgyermekes családdal. Elmondta, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt a szerencsétlenül járt biharugrai család számára, illetve mindenben segít, amiben szükséges, legyen szó a bontásról vagy másról. Ő is kiemelte az adománygyűjtést, hogy azzal azt szeretnék elérni, hogy a bajba jutott család újrakezdhesse az életét, mivel most szinte mindenük odaveszett, amiért eddig dolgoztak.

https://www.origo.hu/assets/images/google-news.svg

A legfrissebb Békés vármegyei hírekért kövess minket a Beol.hu Google News oldalán is!

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu