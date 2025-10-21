51 perce
Irtózatosat szólt a robbanás, megsemmisült a háromgyermekes család otthona – videóval, galériával
A környékből szóltak nekik, hogy detonáció rázta meg a környéket, és hogy annak centruma az otthonuk volt. Amikor a helyszínre értek, akkor tapasztalták azt, hogy lényegében megsemmisült a házuk. A biharugrai robbanást követően egy háromgyermekes család maradt otthon nélkül. A faluban adománygyűjtést indítottak az önkormányzat közreműködésével a szerencsétlenül járt, szinte mindenüket elvesztő család támogatására.
Az elmondások szerint irtózatosat szólt az a biharugrai robbanás, amely megrázta a Táncsics utcát csütörtökön. A Birta család házában történt a detonáció, de hogy pontosan miért, most is csak találgatni lehet, vélhetően a gázzal nem stimmelt valami. Az biztos, hogy leginkább a két szoba egyikét és a konyhát érintette a robbanás. A helyszínre a detonáció követően érkeztek mentők, önkormányzati és hivatásos tűzoltók, az ingatlant pedig szalaggal vették körbe a rendőrök. Eddig bemenni sem lehetett, nemrég kapott engedélyt a család, hogy saját felelősségre beléphetnek a területre.
A biharugrai robbanás miatt életveszélyessé vált a ház
A ház ugyanis nemcsak lakhatatlan, hanem életveszélyes is, a hatóság szerint bontani szükséges. A falak egy része csak azért nem borult le, mert vezetékek futnak körbe. A tetőszerkezet ugyancsak elmozdult, bizonyos részeken a födém beszakadt. Elmondások szerint csak azért nem ütött ki tűz a detonációt követően, mert a leomló részek elfojtották a keletkező lángokat. Bár a kár így is tetemes, ez némi szerencse volt a szerencsétlenségben, mert így vannak olyan értékek, amelyeket meg lehet menteni az épületből.
Az volt az egy szerencse, hogy senki sem volt otthon
Az volt a legnagyobb szerencse, hogy senki sem volt itthon a robbanás idején – mondta Birta Gyuláné. Edina hozzátette, hogy ő és férje is dolgozni, munkában voltak, a gyerekek pedig iskolában, kollégiumban: a 20 éves fiuk Gyulán, a 18 és a 17 éves lányaik pedig Békéscsabán tanulnak, ők csak hétvégente járnak haza. A három kutya közül viszont az egyik pont bent volt az épületben, az állat félelmében elbújt az egyik szekrényben, úgy találtak rá, sikerült megmenteni.
A végső megoldást egy másik ház vásárlása jelentené
Hosszadalmas lesz, és nem lesz egyszerű feldolgozni azt, ami történt – folytatta Edina, hozzátéve, hogy a gyermekeket is lesújtotta az, ami történt. Egy ismerős felajánlott az otthon nélkül maradt háromgyermekes család számára egy üresen álló biharugrai házat, és addig, amíg nem rendeződik a helyzetük, ott maradhatnak. Igyekeznek látni a fényt az alagút végén, bizakodnak, hogy lesz valamilyen megoldás. A végső megoldást egy másik ház vásárlása jelentené, a robbanással érintett otthonukat ugyanis nem lehet felújítani, muszáj bontani, pedig rengeteg emlék köti őket oda.
Biharugrai robbanásFotók: Bencsik Ádám
Adománygyűjtést indítottak a háromgyermekes család számára
Nagyon sok ember segít – hangsúlyozta Birta Gyuláné, hozzátéve, hogy a pénzbeli támogatás lenne igazából most a legfontosabb számukra annak érdekében, hogy egy másik házat vásárolhassanak. Hálásak, hogy az önkormányzat közreműködésével egy adománygyűjtést is indítottak számukra, bíznak abban, hogy ez eredményre is vezet.
- Aki szeretne pénzbeli támogatást nyújtani, a 54000021-15145444 00000000 bankszámlaszámra utalhat.
Az önkormányzat is segít mindenben, amiben csak lehet
Makra Tibor, Biharugra polgármestere folyamatos kapcsolatban van a háromgyermekes családdal. Elmondta, hogy az önkormányzat pénzbeli támogatást nyújt a szerencsétlenül járt biharugrai család számára, illetve mindenben segít, amiben szükséges, legyen szó a bontásról vagy másról. Ő is kiemelte az adománygyűjtést, hogy azzal azt szeretnék elérni, hogy a bajba jutott család újrakezdhesse az életét, mivel most szinte mindenük odaveszett, amiért eddig dolgoztak.
