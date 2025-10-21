Irtózatosat szólt a robbanás, megsemmisült a háromgyermekes család otthona – videóval, galériával

Az elmondások szerint irtózatosat szólt az a biharugrai robbanás, amely megrázta a Táncsics utcát csütörtökön. A Birta család házában történt a detonáció, de hogy pontosan miért, most is csak találgatni lehet, vélhetően a gázzal nem stimmelt valami. Az biztos, hogy leginkább a két szoba egyikét és a konyhát érintette a robbanás. A helyszínre a detonáció követően érkeztek mentők, önkormányzati és hivatásos tűzoltók, az ingatlant pedig szalaggal vették körbe a rendőrök. Eddig bemenni sem lehetett, nemrég kapott engedélyt a család, hogy saját felelősségre beléphetnek a területre.

A biharugrai robbanás következtében lényegében megsemmisült a Birta család otthona, Edina szerint nem lesz egyszerű feldolgozni azt, ami történt. Fotó: Bencsik Ádám

A biharugrai robbanás miatt életveszélyessé vált a ház

A ház ugyanis nemcsak lakhatatlan, hanem életveszélyes is, a hatóság szerint bontani szükséges. A falak egy része csak azért nem borult le, mert vezetékek futnak körbe. A tetőszerkezet ugyancsak elmozdult, bizonyos részeken a födém beszakadt. Elmondások szerint csak azért nem ütött ki tűz a detonációt követően, mert a leomló részek elfojtották a keletkező lángokat. Bár a kár így is tetemes, ez némi szerencse volt a szerencsétlenségben, mert így vannak olyan értékek, amelyeket meg lehet menteni az épületből.

Az volt az egy szerencse, hogy senki sem volt otthon

Az volt a legnagyobb szerencse, hogy senki sem volt itthon a robbanás idején – mondta Birta Gyuláné. Edina hozzátette, hogy ő és férje is dolgozni, munkában voltak, a gyerekek pedig iskolában, kollégiumban: a 20 éves fiuk Gyulán, a 18 és a 17 éves lányaik pedig Békéscsabán tanulnak, ők csak hétvégente járnak haza. A három kutya közül viszont az egyik pont bent volt az épületben, az állat félelmében elbújt az egyik szekrényben, úgy találtak rá, sikerült megmenteni.

A végső megoldást egy másik ház vásárlása jelentené

Hosszadalmas lesz, és nem lesz egyszerű feldolgozni azt, ami történt – folytatta Edina, hozzátéve, hogy a gyermekeket is lesújtotta az, ami történt. Egy ismerős felajánlott az otthon nélkül maradt háromgyermekes család számára egy üresen álló biharugrai házat, és addig, amíg nem rendeződik a helyzetük, ott maradhatnak. Igyekeznek látni a fényt az alagút végén, bizakodnak, hogy lesz valamilyen megoldás. A végső megoldást egy másik ház vásárlása jelentené, a robbanással érintett otthonukat ugyanis nem lehet felújítani, muszáj bontani, pedig rengeteg emlék köti őket oda.