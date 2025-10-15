50 perce
Tudta, hogy itt van Magyarország második legnagyobb halastórendszere? – galériával
Békés vármegyében található Magyarország második legnagyobb és több mint 100 éve létesített halastórendszere. Itt, a Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél járt a minap Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, és a vízgazdálkodás területén olyan együttműködést tapasztalt, ami példa lehet mások számára is.
Villámlátogatáson járt Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Biharugrán, ahol többek között a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökével, a Biharugrai Halgazdaság Kft. ügyvezetőjével, Puskás Nándorral találkozott. A kft. Magyarország második legnagyobb, több mint 100 éve létesített halastórendszerét működteti; és közel ezer hektáron folytat haltermelést, főként pontyot, busát, amurt és harcsát.
A Biharugrai Halgazdaság Kft. remek kapcsolatot ápol szomszédaival
A kft. kiváló kapcsolatot épített ki szomszédaival, a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, az egykori Tisza-birtok részét képező Vátyoni-erdőt kezelő DALERD Délalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel, valamint a térségben működő Fenntartható Vízgazdálkodási Közösséggel, illetve a vadászatra jogosult vadásztársasággal – ismertette.
A Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél járt Hubai ImreFotók: Hubai Imre Facebook-oldala
Nem megy a pocsékba a halastavakból leeresztett vízkészlet
A halastavak vízrendszerében egész nyáron át megtartott vízkészletből az őszi lehalászáskor sem megy pocsékba a leeresztett mennyiség – emelte ki a Facebook-oldalán. Az a több tízmillió köbméter éves vízkészlet, amelyet a halgazdaság a Korhány-mederbe ősszel átad a szomszédainak, megmentheti a két világháború között ide telepített faállományt, a védett természeti értékeket, az erdei ökoszisztémát, a vadállományt, sőt öntözési lehetőséget is biztosít a gazdáknak.
