Villámlátogatás

50 perce

Tudta, hogy itt van Magyarország második legnagyobb halastórendszere? – galériával

Címkék#DALERD Délalföldi Erdőgazdaság Zrt#biharugrai halgazdaság#vízkészlet#ökoszisztéma#Hubai Imre

Békés vármegyében található Magyarország második legnagyobb és több mint 100 éve létesített halastórendszere. Itt, a Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél járt a minap Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára, és a vízgazdálkodás területén olyan együttműködést tapasztalt, ami példa lehet mások számára is.

Licska Balázs

Villámlátogatáson járt Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Biharugrán, ahol többek között a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökével, a Biharugrai Halgazdaság Kft. ügyvezetőjével, Puskás Nándorral találkozott. A kft. Magyarország második legnagyobb, több mint 100 éve létesített halastórendszerét működteti; és közel ezer hektáron folytat haltermelést, főként pontyot, busát, amurt és harcsát. 

Biharugrai Halgazdaság Kft.
Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél olyan együttműködést tapasztalt, ami példa lehet máshol is. 
Fotó: Hubai Imre Facebook-oldala

A Biharugrai Halgazdaság Kft. remek kapcsolatot ápol szomszédaival

A kft. kiváló kapcsolatot épített ki szomszédaival, a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, az egykori Tisza-birtok részét képező Vátyoni-erdőt kezelő DALERD Délalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel, valamint a térségben működő Fenntartható Vízgazdálkodási Közösséggel, illetve a vadászatra jogosult vadásztársasággal – ismertette.

A Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél járt Hubai Imre

Fotók: Hubai Imre Facebook-oldala

Nem megy a pocsékba a halastavakból leeresztett vízkészlet

A halastavak vízrendszerében egész nyáron át megtartott vízkészletből az őszi lehalászáskor sem megy pocsékba a leeresztett mennyiség – emelte ki a Facebook-oldalán. Az a több tízmillió köbméter éves vízkészlet, amelyet a halgazdaság a Korhány-mederbe ősszel átad a szomszédainak, megmentheti a két világháború között ide telepített faállományt, a védett természeti értékeket, az erdei ökoszisztémát, a vadállományt, sőt öntözési lehetőséget is biztosít a gazdáknak.

