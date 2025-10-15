Tudta, hogy itt van Magyarország második legnagyobb halastórendszere? – galériával

Villámlátogatáson járt Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára Biharugrán, ahol többek között a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnökével, a Biharugrai Halgazdaság Kft. ügyvezetőjével, Puskás Nándorral találkozott. A kft. Magyarország második legnagyobb, több mint 100 éve létesített halastórendszerét működteti; és közel ezer hektáron folytat haltermelést, főként pontyot, busát, amurt és harcsát.

Hubai Imre, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért felelős államtitkára a Biharugrai Halgazdaság Kft.-nél olyan együttműködést tapasztalt, ami példa lehet máshol is.

A Biharugrai Halgazdaság Kft. remek kapcsolatot ápol szomszédaival

A kft. kiváló kapcsolatot épített ki szomszédaival, a Körös-Maros Nemzeti Parkkal, az egykori Tisza-birtok részét képező Vátyoni-erdőt kezelő DALERD Délalföldi Erdőgazdaság Zrt.-vel, valamint a térségben működő Fenntartható Vízgazdálkodási Közösséggel, illetve a vadászatra jogosult vadásztársasággal – ismertette.