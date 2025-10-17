Összefogásból jeles: sokan segítenek a robbanás sújtotta biharugrai családnak

Segítségre szorult a biharugrai család, akiknek felrobbant az otthona

Otthon nélkül maradtak a robbanás után, adománygyűjtést indítottak a biharugrai család számára. Fotó: Beol.hu

Segítenek a biharugrai családnak, amelynek felrobbant az otthona

Otthon nélkül maradt a háromgyermekes család, miután óriási robbanás történt a házukban csütörtökön. A településen hamar léptek, az önkormányzat közreműködésével adománygyűjtést indítottak a biharugrai család megsegítésére.

Megkérdeztük a háziorvost, kell-e már maszkot hordani

Nő a betegek száma. A háziorvosi rendelőkben, a gyógyszertárakban is nagy a forgalom. Az elmúlt hetekben sokan panaszkodnak köhögésre, torokfájásra és levertségre. Egyre többen használnak maszkot.

Újra itt a koronavírus: akiknek légúti panaszaik vannak, azok zöme maszkol, ha orvoshoz megy. Illusztráció: Shutterstock

A négyévszakos gumi kiváltja a télit? A szerelő egyértelmű választ adott – videóval

Egyre hűvösebbek a nappalok, de különösen az éjszakák, így lassan időszerűvé válik a nyári gumi cseréje. Utánajártunk, melyek ezzel kapcsolatban a leggyakoribb tévhitek és egyúttal a négyévszakos gumikra is rákérdeztünk.

Jó választás lehet a négyévszakos gumiabroncs télen, feltéve, ha nem túl extrémek a körülmények. Fotó: Beol.hu

Most jött: meghosszabbították a határidőt az okmánycserére!

Év végéig közel 2 millió dokumentum járt volna le. Határidőt hosszabbítottak, ezzel százezrek kaptak haladékot.

A Magyar Posta határidőt hosszabbított: 2 millió dokumentum tovább révényes. Forrás: MW-archív

A fél évszázados egészségügyi képzést ünnepelték – galériával, videóval

Békés vármegye egyik legnagyobb múltú képzésének évfordulója alkalmából rendeztek programot pénteken délelőtt. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 50 éves egészségügyi képzésének jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget az intézményben.

Az egészségügyi képzés fél évszázada indult útjára. Fotó: Bencsik Ádám

Számos olyan értéke van Békés vármegyének, melyet érdemes bemutatni – galériával

Újra összejöttek a slow, azaz a lassú turizmus Békés vármegyei szereplői pénteken Gyomaendrődön. Az Alföld Slow Egyesület idei konferenciájának fő témája az agrárium, illetve az agroturizmus volt.

Negyedik alkalommal rendezte meg szakmai konferenciáját az Alföld Slow Egyesület pénteken Gyomaendrődön. Fotó: Beol.hu

Meglepő eredmény: így viselkednek a magyarok a pénztárnál

Elárasztották a közösségi oldalunkat a kommentek. „Te előre engeded a pénztárnál azt, akinek egy-két termék van a kosarában?” – tettük fel a kérdést, most pedig összegyűjtöttük a válaszokat.

Néhányan csak egy-két termékkel állnak be a pénztárhoz. Forrás: Nool.hu/Illusztráció