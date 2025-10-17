1 órája
Összefogásból jeles: sokan segítenek a robbanás sújtotta biharugrai családnak
Egyre többen viselnek maszkot a rendelőkben és a patikákban, miután ismét terjednek a légúti megbetegedések. Eközben egy robbanás miatt maradt otthon nélkül egy biharugrai család. Ezek mellett sok másról is beszámoltunk a nap folyamán. Nézzük, mi mindenről írtunk még 2025. október 17-én.
Segítségre szorult a biharugrai család, akiknek felrobbant az otthona
Segítenek a biharugrai családnak, amelynek felrobbant az otthona
Otthon nélkül maradt a háromgyermekes család, miután óriási robbanás történt a házukban csütörtökön. A településen hamar léptek, az önkormányzat közreműködésével adománygyűjtést indítottak a biharugrai család megsegítésére.
Megkérdeztük a háziorvost, kell-e már maszkot hordani
Nő a betegek száma. A háziorvosi rendelőkben, a gyógyszertárakban is nagy a forgalom. Az elmúlt hetekben sokan panaszkodnak köhögésre, torokfájásra és levertségre. Egyre többen használnak maszkot.
A négyévszakos gumi kiváltja a télit? A szerelő egyértelmű választ adott – videóval
Egyre hűvösebbek a nappalok, de különösen az éjszakák, így lassan időszerűvé válik a nyári gumi cseréje. Utánajártunk, melyek ezzel kapcsolatban a leggyakoribb tévhitek és egyúttal a négyévszakos gumikra is rákérdeztünk.
Most jött: meghosszabbították a határidőt az okmánycserére!
Év végéig közel 2 millió dokumentum járt volna le. Határidőt hosszabbítottak, ezzel százezrek kaptak haladékot.
A fél évszázados egészségügyi képzést ünnepelték – galériával, videóval
Békés vármegye egyik legnagyobb múltú képzésének évfordulója alkalmából rendeztek programot pénteken délelőtt. A Békéscsabai Szakképzési Centrum Szent-Györgyi Albert Technikum és Kollégium 50 éves egészségügyi képzésének jubileuma alkalmából rendeztek ünnepséget az intézményben.
Számos olyan értéke van Békés vármegyének, melyet érdemes bemutatni – galériával
Újra összejöttek a slow, azaz a lassú turizmus Békés vármegyei szereplői pénteken Gyomaendrődön. Az Alföld Slow Egyesület idei konferenciájának fő témája az agrárium, illetve az agroturizmus volt.
Meglepő eredmény: így viselkednek a magyarok a pénztárnál
Elárasztották a közösségi oldalunkat a kommentek. „Te előre engeded a pénztárnál azt, akinek egy-két termék van a kosarában?” – tettük fel a kérdést, most pedig összegyűjtöttük a válaszokat.
A Tóra irányt mutat – különleges ünnepséget rendeztek Békéscsabán - videóval
A hetedik érzék és a szeretetkolbász: így lett a Csabai Kolbászfesztivál győztese