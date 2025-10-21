27 perce
Megfelelő pályaválasztással a mentális betegségek ellen – galériával, videóval
„Élő Könyvtár” címmel rendeztek pályaválasztási programot kedden a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskolában. A Béthel Alapítvány által szervezett rendezvényen a 8. évfolyamos diákok személyesen találkozhattak a különböző hivatások képviselőivel.
A résztvevőket Takács-Tomka Márta, a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola intézményvezető-helyettese köszöntötte. Ezt követően Bonnyai Sándor, a Béthel Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át a szót. Elmondta, hogy összesen 11 szakma képviselője érkezett a keddi rendezvényre, akiket név szerint is felsorolt. A meghívott előadók között szerepelt pszichológus, rendőr, ápoló, szakács, felszolgáló, informatikus, sminkes, asztalos, ügyvéd, pedagógus, valamint a csabai önkormányzat ifjúsági referense is ott volt. A szervezők a diákokat a nap folyamán továbbá különböző érzékenyítő feladatokkal, fotósarokkal, szerencsekerékkel várták.
A Béthel Alapítvány a mentális betegségek megelőzéséért is küzd
Fazekas-Mucsi Katalin, a Béthel Alapítvány – Gadara Ház intézményvezetője a Beol.hu kérdésére kiemelte, már fiatalkorban nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy milyen pályát válasszanak a diákok, hiszen ez a jövőbeli életükre is nagy hatással van. Hangsúlyozta, hogy nagyon sok mentális betegséget meg lehet előzni, hogyha megfelelő pályát választanak a fiatalok.
Béthel Alapítvány a mentális betegségek prevencióját tűzte ki célulFotók: Beol.hu
– A Béthel Alapítvány fő tevékenysége, hogy pszichiátriai betegekkel foglalkozik, őket segíti és azt látjuk, hogyha már fiatalkorban foglalkozunk azzal, hogy a diákok milyen pályát válasszanak, ezek a betegségek megelőzhetőek lennének – részletezte, majd hozzátette, hogy a rendezvény programjába összesen 50 végzős tanulót tudtak bevonni.
