október 21., kedd

Orsolya névnap

13°
+16
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakmamustra

27 perce

Megfelelő pályaválasztással a mentális betegségek ellen – galériával, videóval

Címkék#beol videó#békéscsabai erzsébethelyi#rendezvény#Béthel Alapítvány#program

„Élő Könyvtár” címmel rendeztek pályaválasztási programot kedden a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskolában. A Béthel Alapítvány által szervezett rendezvényen a 8. évfolyamos diákok személyesen találkozhattak a különböző hivatások képviselőivel.

Vincze Attila

A résztvevőket Takács-Tomka Márta, a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola intézményvezető-helyettese köszöntötte. Ezt követően Bonnyai Sándor, a Béthel Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át a szót. Elmondta, hogy összesen 11 szakma képviselője érkezett a keddi rendezvényre, akiket név szerint is felsorolt. A meghívott előadók között szerepelt pszichológus, rendőr, ápoló, szakács, felszolgáló, informatikus, sminkes, asztalos, ügyvéd, pedagógus, valamint a csabai önkormányzat ifjúsági referense is ott volt. A szervezők a diákokat a nap folyamán továbbá különböző érzékenyítő feladatokkal, fotósarokkal, szerencsekerékkel várták.

A Béthel Alapítvány szervezett pályaválasztási programot
Mintegy 50 diák és 11 szakember vett részt kedden a Béthel Alapítvány által szervezett pályaválasztási programon az Erzsébethelyi Általános Iskolában. Fotó: Beol.hu

A Béthel Alapítvány a mentális betegségek megelőzéséért is küzd

Fazekas-Mucsi Katalin, a Béthel Alapítvány – Gadara Ház intézményvezetője a Beol.hu kérdésére kiemelte, már fiatalkorban nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy milyen pályát válasszanak a diákok, hiszen ez a jövőbeli életükre is nagy hatással van. Hangsúlyozta, hogy nagyon sok mentális betegséget meg lehet előzni, hogyha megfelelő pályát választanak a fiatalok.

Béthel Alapítvány a mentális betegségek prevencióját tűzte ki célul

Fotók: Beol.hu

– A Béthel Alapítvány fő tevékenysége, hogy pszichiátriai betegekkel foglalkozik, őket segíti és azt látjuk, hogyha már fiatalkorban foglalkozunk azzal, hogy a diákok milyen pályát válasszanak, ezek a betegségek megelőzhetőek lennének – részletezte, majd hozzátette, hogy a rendezvény programjába összesen 50 végzős tanulót tudtak bevonni.

 

 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu