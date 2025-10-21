Megfelelő pályaválasztással a mentális betegségek ellen – galériával, videóval

A résztvevőket Takács-Tomka Márta, a békéscsabai Erzsébethelyi Általános Iskola intézményvezető-helyettese köszöntötte. Ezt követően Bonnyai Sándor, a Béthel Alapítvány kuratóriumi elnöke vette át a szót. Elmondta, hogy összesen 11 szakma képviselője érkezett a keddi rendezvényre, akiket név szerint is felsorolt. A meghívott előadók között szerepelt pszichológus, rendőr, ápoló, szakács, felszolgáló, informatikus, sminkes, asztalos, ügyvéd, pedagógus, valamint a csabai önkormányzat ifjúsági referense is ott volt. A szervezők a diákokat a nap folyamán továbbá különböző érzékenyítő feladatokkal, fotósarokkal, szerencsekerékkel várták.

Mintegy 50 diák és 11 szakember vett részt kedden a Béthel Alapítvány által szervezett pályaválasztási programon az Erzsébethelyi Általános Iskolában. Fotó: Beol.hu

A Béthel Alapítvány a mentális betegségek megelőzéséért is küzd

Fazekas-Mucsi Katalin, a Béthel Alapítvány – Gadara Ház intézményvezetője a Beol.hu kérdésére kiemelte, már fiatalkorban nagyon fontos azzal foglalkozni, hogy milyen pályát válasszanak a diákok, hiszen ez a jövőbeli életükre is nagy hatással van. Hangsúlyozta, hogy nagyon sok mentális betegséget meg lehet előzni, hogyha megfelelő pályát választanak a fiatalok.