Kemény ütemek
4 órája
Berobbant az éjszaka, az after királya vezényelt a Mamma Miában – rengeteg képpel
Az igazi afteres szíveket dobbantották meg, PureBeat vezényletével.
Az éjszaka nem a felszínnek szólt a békéscsabai Mamma Miában, hanem azoknak, akik tudják, hogy lüktet az igazi afteres szívverés.
A Mamma Miában október 17-én, pénteken nem fogsz hinni a fülednek. Eljött a magyar zenék ideje. A szervezők elhozzák a megyébe azt az éjszakát, ahol csak a magyar toplistás zenéket tolják. A Tops Hit Party rezidense Dj. Guli.
Berobbant az éjszaka a Mamma MiábanFotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook
Itt egy kis ízelítő, hogy milyen zenékkel forgatják fel az éjszakát: Manuel, T Danny, Azahriah, Desh, K Kevin, LL Junior és természetesen a teljes magyar élvonal TOP-slágerei. Garantálják, hogy ez az éjszakai kaland felejthetetlen lesz.
Ezt ne hagyja ki!Rendőrség
4 órája
Szörnyű balesetek sora rázta meg Békést, egy 19 éves fiú is meghalt
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre