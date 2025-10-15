október 15., szerda

Teréz névnap

12°
+17
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kemény ütemek

4 órája

Berobbant az éjszaka, az after királya vezényelt a Mamma Miában – rengeteg képpel

Címkék#PureBeat#buli#Mamma Mia#hangulat

Az igazi afteres szíveket dobbantották meg, PureBeat vezényletével.

Nyemcsok László

Az éjszaka nem a felszínnek szólt a békéscsabai Mamma Miában, hanem azoknak, akik tudják, hogy lüktet az igazi afteres szívverés.

Lüktetett az afteres szívverés a Mamma Miában. Fotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

A Mamma Miában október 17-én, pénteken nem fogsz hinni a fülednek. Eljött a magyar zenék ideje. A szervezők elhozzák a megyébe azt az éjszakát, ahol csak a magyar toplistás zenéket tolják. A Tops Hit Party rezidense Dj. Guli.

Berobbant az éjszaka a Mamma Miában

Fotók: Mamma Mia Békéscsaba/Facebook

Itt egy kis ízelítő, hogy milyen zenékkel forgatják fel az éjszakát: Manuel, T Danny, Azahriah,  Desh, K Kevin, LL Junior és természetesen a teljes magyar élvonal TOP-slágerei. Garantálják, hogy ez az éjszakai kaland felejthetetlen lesz.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu