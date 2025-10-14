58 perce
Szerdától bonyolódik a helyzet, újabb korlátozások a fontos szakaszon
Újabb forgalomkorlátozás lép életbe a megyeszékhely egyik legforgalmasabb szakaszán szerdán reggeltől. Mutatják, hogy tud jönni-menni a Berényi úton!
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Békés Vármegyei Igazgatósága arról adott tájékoztatást, hogy Békéscsaba belterületén a Berényi úton október 15-én reggel 8 órától a korábbi útfelújítással kapcsolatos forgalomkorlátozás fenntartása mellett további korlátozások lépnek életbe. A munkavégzés ideje alatt a III. ütemben a Berényi úton lévő vasúti átjárót kétszer félpályás lezárás mellett újítják fel. A Berényi út érintett szakasza egyirányúsítva lesz, illetve biztosítva lesz a kihajtás a Békéscsaba elkerülő út és Mezőmegyer felé.
Berényi út: a Mezőmegyer felől érkezőknek nagyon figyelniük kell
Mezőmegyer és a 44-es számú Békéscsaba elkerülő út felől viszont nem lehet a Berényi út felé közlekedni. A csomópontban továbbra is működni fog a forgalomirányító jelzőberendezés, azonban az elkerülő úton a Berényi út felé haladó forgalmi sávokat lezárják. A korlátozás ideje alatt a 470 számú főút-Békési úton keresztül, illetve a turbó körforgalom, 44 számú főút-Szarvasi út felől lehet Békéscsabát megközelíteni – emelte ki közleményében a Magyar Közút.
Lezárják a forgalmi sávokat
A Berényi út – Szarvasi út – Békési út – Baross utcai csomópont Berényi úti ágán mindhárom forgalmi sávot lezárják. A csomópont a Berényi út felé egyirányúsítva lesz, ezért a Berényi út felől nem lehet a csomópontból kihajtani. A Berényi út felől a Szarvasi utat a Lenkey – Kazinczy utcák felől lehet megközelíteni. A kijelölt terelőút sárga hátterű térképes jelzőtáblával lesz jelezve.
A csomópontban a jelzőlámpa továbbra is üzemelni fog, azonban a sávlezárások miatt torlódásra kell számítani, ezért kérik a közlekedőket, hogy amennyiben tehetik, kerüljék el a csomópontot. A Berényi út további szakaszain szintén útfelújítási munkálatok miatt, szakaszosan félpályás lezárása és jelzőlámpás forgalomirányításra kell számítani. Kérik az érintett útszakaszon haladókat, hogy a kihelyezett jelzéseknek megfelelően kellő óvatossággal és fokozott figyelemmel közlekedjenek.
Dr. Takács Árpád főispán videója a beruházásról
