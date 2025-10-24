Népes szurkolótábor is izgult a mesélőkért

A mese az, ami először tárja ki képzeletünket, először ad példaképeket és mintákat. Minden évben mesemondó versenyt hirdetnek a kunágotai iskolában. Erről számoltak be a Bereczki Máté Általános Iskola közösségi oldalán. Minden tanuló szülői vagy pedagógusi segítséggel választott magának egy mesét, s felkészült a nagy napra. Az iskola aulája megtelt, népes szurkolótábor jött össze, hiszen az alsó tagozat összes diákja, a szülők, a nagyszülők, a rokonok is jelenlétükkel biztatták a gyermekeket. A mesemondók stafétaként adtak át egymásnak egy kis kabalát, hogy izgalmukat levezethessék a nagy pillanatban.