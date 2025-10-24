október 24., péntek

Mese, mese mátka...

59 perce

Népes szurkolótábor is izgult a mesélőkért

Címkék#verseny#mesemondó#népmese

Benedek Elek születésnapja a magyar népmese napja. Ennek jegyében rendeznek minden évben tematikus hetet a kunágotai iskolában, majd mesemondó versenyt.

Csete Ilona
A mesemondók diáktársaik, a zsűri és szeretteik jelenlétében meséltek. Fotó: Facebook

A mese az, ami először tárja ki képzeletünket, először ad példaképeket és mintákat. Minden évben mesemondó versenyt hirdetnek a kunágotai iskolában. Erről számoltak be a Bereczki Máté Általános Iskola közösségi oldalán. Minden tanuló szülői vagy pedagógusi segítséggel választott magának egy mesét, s felkészült a nagy napra. Az iskola aulája megtelt, népes szurkolótábor jött össze, hiszen az alsó tagozat összes diákja, a szülők, a nagyszülők, a rokonok is jelenlétükkel biztatták a gyermekeket. A mesemondók stafétaként adtak át egymásnak egy kis kabalát, hogy izgalmukat levezethessék a nagy pillanatban.

 

 

