47 perce
Fontos változás jön a belvárosi parkolásban, erre számítson minden autós
Hangsúlyos változásra számíthatnak az autósok a békési vármegyeszékhelyen. A békéscsabai belvárosi parkolóháznál ugyanis eltűnik a sorompó – jelentette be Szarvas Péter polgármester a közelmúltban sajtótájékoztatón.
A városi közgyűlés elé került a minap a békéscsabai belvárosi parkolóház ügye. Ezzel kapcsolatban Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta: év végén, jövő év elején változik a működési rend. Eltűnik a sorompó, és egy sok helyen alkalmazott technológiával lehet majd be- és kihajtani.
A változás után eredményesebben működhet a belvárosi parkolóház
A grémium egy korábbi ülésén hangzott el: az Irányi utcai belvárosi parkolóházat működtető cég – amelynek 50 százalékban tulajdonosa az önkormányzat – veszteségesen működik. A változtatással a remények szerint a költségek mérséklődnek, így a belvárosi parkolóház eredményessége javulhat.
