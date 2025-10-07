október 7., kedd

Közlekedés

6 órája

Fontos változás jön a belvárosi parkolásban, erre számítson minden autós

Címkék#sorompó#Szarvas Péter#parkolóház#önkormányzat

Hangsúlyos változásra számíthatnak az autósok a békési vármegyeszékhelyen. A békéscsabai belvárosi parkolóháznál ugyanis eltűnik a sorompó – jelentette be Szarvas Péter polgármester a közelmúltban sajtótájékoztatón.

Licska Balázs

A városi közgyűlés elé került a minap a békéscsabai belvárosi parkolóház ügye. Ezzel kapcsolatban Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta: év végén, jövő év elején változik a működési rend. Eltűnik a sorompó, és egy sok helyen alkalmazott technológiával lehet majd be- és kihajtani.

Irányi utcai belvárosi parkolóház
Eltűnik a sorompó a békéscsabai, Irányi utcai belvárosi parkolóháznál. Fotó: MW

A változás után eredményesebben működhet a belvárosi parkolóház

A grémium egy korábbi ülésén hangzott el: az Irányi utcai belvárosi parkolóházat működtető cég – amelynek 50 százalékban tulajdonosa az önkormányzat – veszteségesen működik. A változtatással a remények szerint a költségek mérséklődnek, így a belvárosi parkolóház eredményessége javulhat.

