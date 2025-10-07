Fontos változás jön a belvárosi parkolásban, erre számítson minden autós

A városi közgyűlés elé került a minap a békéscsabai belvárosi parkolóház ügye. Ezzel kapcsolatban Szarvas Péter polgármester sajtótájékoztatón elmondta: év végén, jövő év elején változik a működési rend. Eltűnik a sorompó, és egy sok helyen alkalmazott technológiával lehet majd be- és kihajtani.

Eltűnik a sorompó a békéscsabai, Irányi utcai belvárosi parkolóháznál. Fotó: MW

A változás után eredményesebben működhet a belvárosi parkolóház

A grémium egy korábbi ülésén hangzott el: az Irányi utcai belvárosi parkolóházat működtető cég – amelynek 50 százalékban tulajdonosa az önkormányzat – veszteségesen működik. A változtatással a remények szerint a költségek mérséklődnek, így a belvárosi parkolóház eredményessége javulhat.